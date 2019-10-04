Bakan Selçuk 1 milyon öğretmeni sahalarda buluşmaya çağırdı

SELMA KASAP/AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 milyonu aşkın meslektaşını bu yıl ilk kez düzenlenecek Türkiye Öğretmenler Kupası müsabakalarına katılmaya çağırdı.

Selçuk, AA muhabirine bu yıl ilk kez düzenledikleri Türkiye Öğretmenler Kupası'na ilişkin değerlendirme yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak, sporun birleştirici gücüyle tüm öğretmenleri sahalarda buluşturmaya hazırlandıklarını ifade eden Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası hazırlıklarının tamamlandığını, etkinliklerin bu ay başlatılacağını bildirdi.

Meslektaşlarını 7-16 Ekim'de turnuvaya başvuruda bulunmaya davet eden Selçuk, "Kaybedenin olmadığı, kalplerimizin aynı heyecanla attığı bir turnuva için gün sayıyoruz. Bütün meslektaşlarımızla aynı heyecanı yaşamak için Türkiye Öğretmenler Kupası'nda buluşuyoruz." diye konuştu.

Organizasyonla öğretmenlerin motivasyonlarını artırıp, okullar arasındaki iletişimi güçlendirmeyi ve sporu geniş kitlelere yaymayı hedeflediklerini belirten Selçuk, "Sporun birleştirici gücüyle öğretmenler arasındaki dayanışma ve birlik ruhunu, öğretmenler odasından hayatın her alanına taşıyacağız." dedi.