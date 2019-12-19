HABER

Bakan Selçuk: 1 yılda 5 binden fazla atölye hayata geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 21:12 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tasarım beceri atölyelerinin ilerleyişine şahitliğimiz bizi mutlu kılıyor.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tasarım beceri atölyelerinin ilerleyişine şahitliğimiz bizi mutlu kılıyor. Çünkü 1 yıl içinde birkaç yüz tane atölye hedeflenirken, bu ay itibarıyla 5 binden fazla resmi okullarımızda atölyeler hayata geçti" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ankara'da düzenlenen '21. Yüzyıl Becerileri ve Tasarım Beceri Atölyeleri Konferansı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, Türk eğitim sisteminde paradigma değişikliği ihtiyacının farkında olduklarını belirterek, tasarım beceri atölyelerinin sistemdeki bu değişikliğin en büyük araçlarından olduğunu söyledi. Selçuk, "Çünkü öğrenciyi sadece belirli sınavlarda, belirli seçenekleri işaretleyen kimliklere dönüştürmek bir çocuğun bütünsel olarak gelişimini maalesef engelliyor. Ama bizim hayattan beklentimiz, çocuklarımızın tam çocuk olması, duygusuyla düşüncesiyle eylemiyle her yönden gelişmesi, sadece soru çözmemesi, aynı zamanda sorun çözmesi" diye konuştu.
1 YILDA 5 BİNDEN FAZLA ATÖLYE
Bakan Selçuk, Türk eğitim tarihinde ilk defa öğrencilerin ilgi ve becerileri, başarıları, katıldıkları çalışmaların tamamının 'e-portfolyo' adı altında dijital platformda toplanmaya başladığını hatırlattı. 2 Eylül'de başlatılan bu çalışmanın, 'çocukların ilgi ve yeteneklerine göre belirli ortamlar oluşturulmalı, rehberlik ve yönlendirme buna göre yapılmalı' görüşü doğrultusunda bir adım olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, tasarım beceri atölyelerinin Türk eğitim sisteminde 'transdisipliner' (disiplinler arası) bakış açısı olduğunu kaydetti.
Atölyelerin sayısının hızla arttığını belirten Bakan Selçuk, "Bizim hala 19'uncu yüzyılın disiplin temelli bakış açısıyla bir öğretim sistemini sürdürmemiz mümkün değil. Tasarım Beceri Atölyeleri'nin (TBA) yaygınlaştırılmasında sadece inşaat meselesi önemli değil, bu zihniyet değişikliğini gerektiriyor. Yani bu atölyelerin de kendi içerisinde sadece basit bir etkinlik odasına dönüşmeyip, bütün disiplinler arası içeriklerle bir atölyenin içinde transdisipliner bir etkinlik, eylem alanı olmalı. Eğer böyle olursa atölye gerçek marifetini ortaya koyacaktır ya da sadece basit bir eğlence ve etkinliğin olduğu yere dönüşürse amacına ulaşmamış olacaktır. Bizim bu anlamda TBA'ların ilerleyişine şahitliğimiz bizi mutlu kılıyor. Çünkü bir yıl içerisinde birkaç yüz tane atölye hedeflenirken, bu ay itibariyle 5 binden fazla Türkiye'de resmi okullarımızda atölyeler hayata geçti, çalışıyorlar. Bununla ilgili de sürekli bir artış var, bu artışın nicel tarafı elbette önemli ama asıl okulu bir hayat alanına, bir yaşama sevincini hissedecekleri ortama dönüşmesi bizi mutlu ediyor" dedi.
'PISA'DA YÜKSELİŞİMİZ SÜRÜYOR'
Türkiye'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sonuçlarının 2003 yılından beri yükselişte olduğuna dikkat çeken Selçuk, "PISA sonuçları her ülke için kendi ödevini yapmaları gereken oldukça yetkin bir araç. Türkiye 2003'lerden beri 2015'te çeşitli nedenlerden dolayı bir düşüş olsa da yükselişini sürdürüyor. Emin olun bizim liselerde, ortaokullarda, ilkokullarda ortaya koyacağımız bu değişiklik 2021 PISA'da çok daha iyi noktaya gelmemizi sağlayacak. Bundan çok eminim; çünkü veriye dayalı olarak bakıyoruz. Türkiye iyi sonuçlar alınca bazıları üzülüyorlar ama 2021'de de çok üzülecekler" diye konuştu.
Bakan Selçuk, konuşmasının ardından öğrencilerin tasarım beceri atölyelerinde yaptıkları çalışmalardan oluşan sergiyi gezdi.

PARTNER Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli maaşınızın düşmemesi için...
Yerli Malı Haftası’nda 8 öğrenci zehirlendiYerli Malı Haftası’nda 8 öğrenci zehirlendi
İBB önünde fayton için çadırlı protesto sürüyorİBB önünde fayton için çadırlı protesto sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Meclis'teki bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

Meclis'teki bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sınır dışı edildiler

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sınır dışı edildiler

Adıyaman'da dere yatağından gelen kadın çığlıkları ekipleri alarma geçirdi

Ekipleri alarma geçiren 'çığlık'!

Son dakika: İstinaf, hapis cezalarını hukuka uygun buldu

Son dakika: İstinaf, hapis cezalarını hukuka uygun buldu

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

Uzman çavuş eşini öldürmüştü! Mahkeme başkanı o sözlere sinirlendi

2 yaşındaki Helin'den kahreden haber! Feci şekilde hayatını kaybetti

2 yaşındaki Helin'den kahreden haber!

Yılbaşı öncesi önemli operasyon! Tam 2 bin 484 şişe ele geçirildi

Yılbaşı öncesi önemli operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.