Bakan Selçuk: 2 yılda 16 bin çocuk işçiye ulaştık

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki bir otelde, çevre, kadın, çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik konularda geniş katılımlı Ortak Paylaşım Forumu düzenledi. Foruma Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay katıldı. Moderatör Didem Arslan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk, forumda konuşulan 5 başlığı birbirinden ayrı düşünmediklerini söyledi. Sosyal diyaloga önem verdiklerini belirten Selçuk, sendikalaşma oranının istedikleri seviyede olmasa da geçen 17 yılda arttığını kaydetti. Bakan Selçuk, önümüzdeki günlerde sendikalarla belirli konularda özel odak grupları oluşturacaklarını vurguladı.

KADINLAR KOTALARI DOLDURMAK İÇİN ÇALIŞTIRILMASIN

Kadınların toplumun yüzde 50'sini oluşturduğunu belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların resim olmadığını söyledi. Bakan Selçuk, "Biz kadınlar hak ettiğimiz ölçüde belirli noktalarda var olmak istiyoruz. Belirli kotaları doldurmak için kullanılmak istemiyoruz. Kadın her daim çalışıyor. Kadınlar, erkeklere göre daha fazla performans sergileyerek, erkeklerle aynı pozisyona geliyor. Kadına şiddetle ilgili sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz. Şiddet, kimden ve nereden gelirse karşıyız. Her gün birçok olaya müdahale ediyoruz. Sosyal medyanın adaletine çok önem vermemek gerekiyor. Olayın içine girdiğimizde farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Videoların paylaşılmaması gerekiyor. Birçok davaya müdahil oluyoruz" dedi.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ YÜZDE 3'ÜN ALTINDA

Bakan Selçuk, çocuk işçiliğinin ülkenin kanayan yaralarından biri olduğunu, ancak bahsedilen oranlarda olmadığını söyledi. Selçuk, "Göstergeler, çocuk işçiliğinin yüzde 3'ün altına düştüğünü gösteriyor. Çocukların sokakta çalıştırılmalarına yönelik doğrudan müdahale ediyoruz. 2 yılda 16 bin çocuğa ulaştık. Çocuk işçiliğine yönelik mücadeleyi, illerde valilerin eşleri yürütülüyor" diye konuştu.