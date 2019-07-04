Bakan Selçuk: 20 bin gencimizi kurumlara yerleştireceğiz

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencilerinin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kurumlar tarafından açılan programlarda çalışacağı Sosyal Çalışma Programı'na 200 bin kişinin başvurduğunu söyleyerek, "Bugün 20 bin gencimizi kurumlar tarafından açılmış olan programlara merkezi kura ile yerleştireceğiz" dedi.

Ankara'da üniversite öğrencilerinin tecrübe edinme ve sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hedefleyen, 'Sosyal Çalışma Programı'nın ilk katılımcılarının belirleneceği kura programı MEB Şura salonunda düzenlendi. Programa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgür Özkan Yavuz katıldı.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmasında Türkiye'de 82 milyon nüfusun yüzde 40'ının 24 yaş altı gençlerden oluştuğunu, gençler için yapılan her yatırımın ülkenin yarınları için yapıldığını kaydetti. Bakan Selçuk, bu bilinçle çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini, istihdamı hem nitelik hemde nicelik olarak artırmak için pek çok politika ve projeyi hayata geçirdiklerini anımsattı. Bakan Selçuk, 2002 yılında 24 bin kişi olan özel sektöre işe yerleştirme sayısını 2018 itibariyle 50 kat artırdıklarını ve sayının 1 milyon 240 bine çıkardıklarını vurguladı.

'GENÇLERİMİZİN İLGİSİ BİZİ MEMNUN ETTİ'

Bakan Selçuk, üniversite öğrencilerinin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kurumlar tarafından açılan programlarda çalışacağı Sosyal Çalışma Programı'nın gençlere hem çalışma programı hem de sosyal sorumluluk bilinci aşılamayı hedeflediğini kaydetti. 81 ildeki üniversitelerde 137 kariyer günü düzenlediklerini kaydeden Bakan Selçuk, "83 bini aşkın öğrencimize bu program hakkında bilgi verdik. Amacımız özel sektörü dahil ederek daha fazla gencimizin bu programdan yararlanmasını sağlamak. Bu programla doğanın ve kültürel mirasımızın korunmasından restorasyon çalışmasına, kütüphanelerin bakımından kamuda sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesine, tarımdam spora kadar pek çok alanda gençlerimizin enerji ve yeteneklerinden istifade edeceğiz. Böylelikle gençlerimiz iş hayatına atılırken takım içinde çalışma organize olabilme, sosyal becerilerini de geliştirecekler. Bu programları öğrencilerimizin öğrenim hayatını olumsuz etkilememesi için Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıyla sınırlı tuttuk. Haftada 3 gün gerçekleşecek bu uygulamalar. Gençlerimize her gün için 67 lira ödeme yapılacak. Yine ayrıca genel sağlık sigortalarının yanı sıra SGK prim ödemelerini de biz yapacağız. Gençlerimizin bu programa yoğun ilgisi bizleri memnun etti. 200 bini aşkın başvuru aldık. 20 bin gencimizi kurumlarda tarafından açılmış programlara merkezi kura le yerleştireceğiz. Bu programın başarıya ulaşmasında en önemli bizimle iş birliği içinde olan bakanlarımız ve illerdeki teşkilatlarına düşüyor. İlgili bakanlıklara çok teşekkür ediyorum."

Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından sanheye gelen diğer bakanlar 20 bin öğrencinin merkezi kura sistemiyle 3 ay boyunca çalışacağı kurumların yerini belirledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kura çekimi

-Katılımcılar

-Bakan Selçuk'un konuşması

KJ:Haber:Nursima ÖZONUR- Kamera: Kaan ULU/ ANKARA,(DHA)

ÇEKİM NOTU: 'iskur sosyal calisma programı'koduyla geçildi

