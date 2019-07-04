Bakan Selçuk: “20 bin gencimizi Sosyal Çalışma Programı’na yerleştirdik”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonunda, üniversite öğrencilerinin tecrübe edinme ve sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hedefleyen "Sosyal Çalışma Programı"nın ilk katılımcılarının belirleneceği programa katıldı. Bakan Selçuk yaptığı konuşmada, Sosyal Çalışma Programlarına 200 bini aşkın gencin başvurduğunu, 20 bin gencin merkezi kura ile yerleştirildiğini bildirdi. “Gençlerimize günde 67 lira ödeme yapacağız”

Sosyal Çalışma Programlarını temmuz, ağustos ve eylül ayları ile sınırlı tuttuklarını dile getiren Bakan Selçuk, “Uygulamalar haftada 3 gün olarak gerçekleşecek. Gençlerimize her gün için 67 lira ödeme yapacağız. Bu ödemeden dolayı öğrencilerimizin almış olduğu Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bursları ve öğrenim kredileri de kesintiye uğramayacak. Ayrıca genel sağlık sigortalarının yanı sıra gençlerimizin emekliliğine etki edecek olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemelerini de biz yapacağız" şeklinde konuştu.

Sosyal Çalışma Programlarıyla; doğanın ve kültürel mirasın korunmasından restorasyon çalışmalarına, kütüphanelerin bakımından kamuda sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesine, tarımdan spor aktivitelerine kadar pek çok alanda gençlerin enerji ve yeteneklerinden istifade edileceğine vurgu yapan Bakan Selçuk, “Böylelikle, gençlerimiz iş hayatına atılırken; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme ve problem çözme gibi sosyal becerilerini geliştirecekler” açıklamasında bulundu.

İstihdamı arttırmak için birçok projeyi hayata geçirdiklerine değinen Bakan Selçuk, “Staj yapan, mesleki eğitim gören çırak ve öğrencilere ücret desteği sağlıyoruz. Fen ve mühendislik bilimlerinde eğitim alan son sınıf üniversite öğrencilerimize; Teknoparklarda, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında uygulamalı eğitim alması durumunda ücret desteği veriyoruz” ifadesini kullandı.

“2019’un ilk 5 ayında özel sektörde 570 bin kişiyi işe yerleştirdik”

Bakan Selçuk, 2019 yılının ilk 5 ayında özel sektörde işe yerleştirme sayısının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 artarak 570 bine ulaştığını açıkladı. “32 milyondan fazla iş gücümüz var”

Gençleri çalışma hayatının geleceği olarak gördüklerini ifade eden Bakan Selçuk, “32 milyondan fazla bir iş gücümüz var; tek başına bu sayı dünyadaki 175 ülkenin nüfusundan daha fazla. 82 milyonun yüzde 40’ı 24 yaş altı gençlerimizden oluşmakta” diye konuştu.

Gençlerin “İlave İstihdam Teşviki”nden yararlanma süresinin 18 aya çıkarıldığını anımsatan Bakan Selçuk, “Bunun yanı sıra 2020 yılı sonuna kadar gençlerin istihdam edilmesi durumunda sosyal güvenlik primi işveren payını 24 ile 54 ay arasında karşılamaktayız” değerlendirmesini yaptı.

2007-2018 yılları arasında 28 Avrupa Birliği ülkesinde genç istihdamın toplamda 3 milyon 600 bin azaldığına dikkat çeken Selçuk, “Aynı dönemde Türkiye’de 622 bin gencimizi istihdama kazandırdık. Böylece, gençlere istihdam oluşturma noktasında, hem OECD hem de Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında birinci sıraya yükseldik” şeklinde konuştu.