Bakan Selçuk: 2019'da Aile Şurası'nı düzenleyeceğiz

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılında aileyi güçlendirmek ve aileyi zayıflatan etmenleri ortadan kaldırmak için ilgili tüm paydaşların iş birliğinde Aile Şurası'nı düzenleyeceklerini açıkladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu’nda Bakanlığın ve bağlı kuruluşların bütçe sunumunu yaptı. Bakan Selçuk, bakanlığın bugüne kadar yaptığı icraatları sıraladı. Selçuk, "2018 yılında 42 merkez daha açarak sosyal hizmet merkezi sayımızı 316'ya çıkardık. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu, vakıflarımız aracılığıyla da bu hizmetlerimizi yurdumuzun dört bir köşesine ulaştırıyoruz. Aile Sosyal Destek Programımız (ASDEP) ile sosyal politika uygulamalarında talepten ziyade ihtiyaçların yerinde tespitini ve çözümünü içeren arz odaklı bir hizmet anlayışına geçerek sosyal yardım ve hizmetlerde yeni bir dönem başlattık. ASDEP görevlilerimiz ile bugüne kadar 1 milyonu aşkın hanede yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımızla görüşme yaptık. Hem sosyal hizmet merkezi sayımızı hem de ASDEP personel sayımızı artırarak hizmetlerimizi daha da yaygınlaştırmaya ve ziyaret edilen hane sayısını 2019 yılında muhtarlarımızın da desteğini alarak 2 milyonun üstüne çıkaracağız." dedi.

MADDE BAĞIMLILIĞI

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2019 yılında aileyi güçlendirmek ve aileyi zayıflatan etmenleri ortadan kaldırmak için ilgili tüm paydaşların iş birliğinde Aile Şurası'nı düzenleyeceklerini belirtti. Aileyi ve toplumu olumsuz etkileyen madde bağımlılığı konusunda çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttüklerini anlatan Bakan Selçuk, 2019 hedeflerini de şöyle anlattı:

"Madde bağımlılarının tedavi ve rehabilitasyon sonrası topluma uyumunu sağlamak ve yeniden uyuşturucuya başlamalarını önlemek amacıyla 15 sosyal uyum birimini açtık. Bakanlığımız göç, terör, doğal afet ve acil durum sonucu aile ve toplum üzerinde oluşan travmaların ortadan kaldırılması amacıyla psikososyal destek hizmetleri de vermekte ve bugüne kadar 760 bin kişiye psikososyal destek hizmeti verdik. Çocukları kuruluş bakımına almadan önce aile odaklı hizmetlere öncelik vererek, çocuklarımızın ailelerinden kopmamalarını sağlıyoruz. Bugün Sosyal ve Ekonomik Destek Programı'yla 121 bin çocuğumuzu kendi aileleri yanında destekliyoruz. 2019 yılında devlet korumasındaki çocuklarımız için Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı'nı (ÇODEP) başlatacağımızı da ifade etmek isterim. Çocuklarımızın sıcak bir yuvada büyümeleri için 23 bini aşkın çocuğumuzu evlat edindirme ve koruyucu aile modellerimizden faydalandırdık. Aile yanında bakımı mümkün olmayan çocuklarımız ise kuruluş bakımına alınıyor. Rehabilitasyona ihtiyaç duyan bin 557 çocuğumuza da ihtisaslaşmış çocuk destek merkezlerinde hizmet sunmaktayız. Sokakta çalıştırılan çocuklarımız için 130 mobil ekip kurduk. Alan çalışmalarında 11 bin 760 çocuğumuza müdahale ettik. Çocuklarımızın dijital ve sosyal medya ortamlarının olumsuz etkilerinden korunması amacıyla ‘Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklar’ farkındalık kampanyasını başlatarak 94 bin çocuğumuza ve 13 bin ailemize ulaştık. Ayrıca, Bakanlığımızın Sosyal Medya Çalışma Grubu, sosyal medyada ve dijital ortamlarda çocuklarımızı etkileyebilecek riskleri tespit ederek önleyici çalışmalarda da bulunmakta.”

KADINA YÖNELİK HEDEFLER

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kadınları çalışma hayatına kazandırmak amacıyla kadın kooperatiflerini güçlendireceklerini belirterek, "Bu kapsamda, Bakanlığımız koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığıyla birlikte Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü'nü yürürlüğe koyduk. Kadınlarımız çalışma hayatında yer alırken çocuklarını ve ailelerini ihmal etme endişesi yaşamasınlar diye doğum yardımı, doğum izninde yapılan düzenlemeler, kreş desteği, sigorta prim destekleri, yarı zamanlı çalışma imkânı gibi birçok kolaylaştırıcı imkanla buluşturuyoruz. Yarım çalışma ödeneği uygulamasını da başarılı bir şekilde devam ettiriyoruz. İşte Anne Projesi'yle kadınlarımızı istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına ve işbaşı eğitim programlarına yönlendiriyoruz” dedi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

2019 yılında da kadın girişimciliğinin e-ticaret yoluyla desteklenmesi projesini gerçekleştirerek daha fazla kadın girişimciye ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Selçuk bu geliştirmenin önündeki en büyük engelin şiddet olduğunu vurgadı. Bakan Selçuk, "Kadının sosyal hayata katılımının, kendini geliştirmesinin önündeki en önemli engellerden biri de şiddet. Bu anlayışla, şiddetle mücadeleye yönelik hukuki, sosyal ve ekonomik tedbirleri hayata geçirdik ve yasal altyapıyı güçlendirdik. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında, 71 bin polisimize, 65 bin sağlık personelimize, 48 bin din görevlimize eğitim verdik. Ayrıca bu yıl 32 bin kamu personelimize de ulaştık. Millî Savunma Bakanlığımızla eylülde başlayan iş birliğimiz çerçevesinde, bedelli askerlik yapan 45 bin kişiye 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu seminerler verdik" diye konuştu.



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