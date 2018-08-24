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Bakan Selçuk: 2023 yakın, 2053 orta ve 2071 uzun vadeli hedeflerimiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.08.2018 16:25 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bizim için artık 2023, yakın hedeftir; 2053 orta ve 2071 uzun vadeli hedeflerimizdir.

Bakan Selçuk: 2023 yakın, 2053 orta ve 2071 uzun vadeli hedeflerimiz

Mehmet İNAN- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bizim için artık 2023, yakın hedeftir; 2053 orta ve 2071 uzun vadeli hedeflerimizdir. Hedeflerimiz için gece- gündüz demeden çalışırsak müreffeh Türkiye'yi inşa edebiliriz" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Burada hitap eden Bakan Selçuk, Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda gece- gündüz çalışacaklarını söyledi. Türkiye'nin en önemli hedefinin 2071 olduğunu vurgulayan Selçuk, "Bizim için artık 2023 yakın hedeftir. 2053 orta ve 2071 uzun vadeli hedeflerimizdir. Hep birlikte geleceğimizi bugünden planlar, stratejilerimizi belirler ve hedeflerimiz için gece- gündüz demeden çalışırsak müreffeh bir Türkiye’yi inşa edebiliriz. Bu hedeflere ulaşmak elbette kolay değil. Yolumuz uzun ve meşakkatli. Bizi yolumuzdan döndürmek isteyenler olacak. Tıpkı Çanakkale’de, Dumlupınar’da yedi düvele karşı meydan okuyarak düşmana 'Dur' diyen imanlı yürekler gibi terörle mücadelede Doğu ve Güneydoğu'da yıktığımız barikatlar gibi 15 Temmuzda tankları, silahları çıplak ellerimizle durdurduğumuz gibi önümüze çıkan barikatları birlikte yıkacağız. İnandık, mücadele ettik, şehitler verdik. Şükürler olsun, Allah da bizlere zafer nasip etti" diye konuştu.
'TERÖRLE BU ÜLKEYE DİZ ÇÖKTÜREMEDİLER'
Darbe girişimi sonrası Türkiye'ye ekonomik kuşatma yapılmaya çalışıldığını belirten Bakan Selçuk, "15 Temmuz sonrası Türkiye düşmanları, yine durmadı. Terörle bu ülkeye diz çöktüremediler. Bu kez ekonomik kuşatmayla suni ekonomik terörle bizi hizaya getirmeye çalıştılar. Bu millet tarih boyunca hiçbir baskıya, dayatmaya boyun eğmedi, eğmeyecektir. Her saldırıya karşı milletimizle karşı koyacağız. Her saldırıyı milletimizle birlikte püskürteceğiz. Çünkü AK Parti, gücünü milletten alan bir partidir. AK Parti, kalbi Türkiye sevdasıyla atanların partisidir. Bursa her seçimde olduğu gibi 24 Haziran seçimlerinde de AK Parti sevdasını bir kez daha göstermiştir. İnşallah Bursa, önümüzdeki yerel seçiminde de yeni başarılara, yeni zaferlere imza atacaktır. Bundan hiç kuşku duymuyorum" dedi.

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Bakan Selçuk: 2023 yakın, 2053 orta ve 2071 uzun vadeli hedeflerimiz

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