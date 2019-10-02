Bakan Selçuk: “2050 yılında nüfusumuzun 5’te 1’i 65 yaş üzerinde olacak”

Antalya’da 60 yaş üstü Tazelenme Üniversitesinin 2019-2020 Akademik Açılış Töreni’ne katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nüfusumuzun yaklaşık 5’te 1’i 65 yaş üzerinde olacak. Bu açıdan yaşlılık, giderek daha önemli, daha baskın bir sosyal gerçeğe dönüşüyor” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan 60 yaş üstü Tazelenme Üniversitesinin 2019-2020 Akademik Açılış Töreni’ne katıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, öğretim üyeleri ve Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı açılışta konuşan Bakan Selçuk, yaşlı nüfusun dünyada ve Türkiye’de artışta olduğunu söyledi. “Nüfusumuzun yaklaşık 5’te 1’i 65 yaş üzerinde olacak”

Dünya nüfusunun yüzde 9’unun 65 yaş üzerinde olduğunu, bu oranın 2050 senesinde yüzde 16’ya kadar çıkmasının beklendiğine vurgu yapan Bakan Selçuk, Türkiye’de de 2018 yılındaki 65 yaş üzeri nüfusun yüzde 8,8 olduğunu, bu rakamın 2023 senesinde yüzler 10’lara, 2050 senesinde ise yüzde 21’e ulaşacağını kaydetti. Bakan Selçuk, “Nüfusumuzun yaklaşık 5’te 1’i 65 yaş üzerinde olacak. Bu açıdan yaşlılık, giderek daha önemli, daha baskın bir sosyal gerçeğe dönüşüyor. Bizler Bakanlık olarak, toplumda aktif ve sağlıklı yaşlanmanın sayısını artırmak için çalışmalar yapıyoruz, gerekli önlemleri alıyoruz. Birinci önceliğimiz; toplumda yaşlı ve gençlerimiz tüm aile bireylerimizin aile ortamında beraber olabilmesi. Bu yüzden büyüklerimizin bulunduğu yerde ve ortamda desteklemeyi birinci önceliğimiz olarak görüyoruz. Bizim kültürümüz açısından, büyüklerin varlığı, bağlı olduğu ailenin temel direği ve köküdür” diye konuştu.

Sosyal yardım ve bakım hizmetlerinde aile odaklı çalışmalara birinci öncelik verdiklerini ifade eden Bakan Selçuk, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlara yaşlılık aylığı bağlandığını anımsattı.

168 bin yaşlıya evde bakım desteği

Bugün itibariyle 168 bin yaşlıya ailesinin yanında evde bakım desteği sağladıklarını kaydeden Selçuk, “Belediyelerimiz ile işbirliğinde, koruyucu önleyici bir işlev de üstlenen Yaşlı Destek Programı’nı (YADES) yaygınlaştırıyoruz. Böylece yaşlılarımızın evde bakım ile gündüzlü bakım hizmetlerini destekleyerek, özellikle biyo-psikososyal bakıma ihtiyacı olanların yaşamlarının kolaylaştırılmasını hedefliyoruz” dedi. “Yaşlılar için ne yapabiliriz kaygısıyla çalışıyoruz”

Bakan Selçuk, huzurevleriyle sosyal güvencesi olan ya da olmayan tüm yaşlılara hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek, “2002 yılında 63 Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerimizde 5 bin kadar yaşlıya hizmet verilirken, bugün kamu ve özel dahil toplam yaklaşık 34 bin kapasiteli 406 kuruluşta yaşlılarımız hizmet alıyor. Huzurevlerimizde gündüz bakım hizmeti de sunuyoruz. Bugün itibariyle 17 ilde gündüz bakım hizmeti sunan toplam 27 kuruluşumuz var. Bu sene sonuna kadar gündüz bakım merkezlerinin bütün illere yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ailelerimizin hac, umre gibi uzun dönemli seyahatlerinde veya vefat gibi durumlarda gözleri arkada kalmadan gönül rahatlığıyla seyahate çıksın istiyoruz. Baktıkları yaşlı büyüklerimizi yatılı kuruluşlarımızda bir yıl içinde 45 güne kadar misafir ediyoruz. Yine büyüklerimize yönelik olarak; Yaşlı Yaşam Evleri modelini geliştirdik. Yaşlı Yaşam Evlerinin Türkiye genelindeki sayısı şu an itibariyle 32’ye çıktı. Kısacası biz yaşlılarımız için daha fazla neler yapabiliriz, daha iyisini nasıl başarabiliriz kaygısıyla çalışmalarımızı bu anlamda kararlı ve istikrarlı bir şekilde devam ettirmekteyiz” diye konuştu.