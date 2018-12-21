HABER

Bakan Selçuk: 26 bin yaşlıyı huzurevlerinde misafir ediyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 12:46 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'deki 396 huzurevinde 26 bini aşkın yaşlıyı misafir ettiklerini açıkladı.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'deki 396 huzurevinde 26 bini aşkın yaşlıyı misafir ettiklerini açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığının Türkiye'deki farklı huzurevlerinde kalan 60 yaş üstü yaşlılar için Antalya'da düzenlediği '2018 Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası'nın ödül törenine katıldı. Serik ilçesindeki bir otelde düzenlenen turnuvada, 29 ilden 42 takım mücadele etti. Dereceye giren takımlara madalyalarını veren Bakan Selçuk, ardından Vali Münir Karaloğlu ile bocce atışı yaptı. Yaşlılarla tek tek ilgilenen Bakan Selçuk, her insan için yaşlılığın farklı bir mana taşıdığını söyledi. Geçmiş ile gelecek arasında manevi bir bağ olduğunu dile getiren Selçuk, büyüklere verilen değerin gelecekte kendilerine gösterilen, merhametin, hürmetin ve saygının belirleyicisi olduğuna inandığını aktardı. 396 HUZUREVİNDE 26 BİN YAŞLI Yaşlılardan öğrenecekleri çok şey olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, "Karşılıklı öğrenme sadece gençken olmuyor, yaşlıyken de devam ediyor. Sizler bizim dersler çıkardığımız öğretmenlerimizsiniz. Biz yaşlılığı geleceğe ışık tutan bir meşale olarak görüyoruz. Birçok alanda sizin yaşam standartlarınızı yükseltmeye, daha iyi şartlarda yaşamanıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 146'sı bakanlığımızda, 250'si diğer kurum ve kuruluşlara bağlı 396 huzurevi ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimizde 26 bini aşkın çınarımızı misafir ediyoruz. Bakanlığımızca uygulanan yaşlı destek programı kapsamında büyükşehir belediyelerimizin yaşlılara yönelik evde destek projelerini destekliyoruz" diye konuştu. ETKİNLİK DÜNYADA TEK VE İLK Yaşlıları geleceğin mimarı ve öğretmenleri olarak gördüklerini vurgulayan Bakan Selçuk, yaşlılık evresinde yaşamın daha zevkli hale gelmesini istediklerini söyledi. Geçmişe yapılan yatırımın gelecek adına bir kazanım olduğunun bilincinde olduklarını aktaran Selçuk, aktif yaşlanma konusunda tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı. Bocce turnuvasının da bu kapsamda gerçekleştirildiğini belirten Selçuk, "Keyifli dakikalar geçirdik. Etkinliğimiz dünyada ilk ve tek olarak gösteriliyor. Hepinize teşekkür ederim" dedi.

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileriİçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri
Camiye asansörle çıkıyorlarCamiye asansörle çıkıyorlar
Van'da kar yağışı durdu, yol açma çalışmaları başladıVan'da kar yağışı durdu, yol açma çalışmaları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara için Mansur Yavaş'tan iddialı açıklama! Oy oranını açıkladı: Kazanacağım

Ankara için Mansur Yavaş'tan iddialı açıklama! Oy oranını açıkladı: Kazanacağım

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da korku dolu anlar! Sele kapıldı

Şanlıurfa'da korku dolu anlar! Sele kapıldı

Hacettepe Üniversitesi karıştı! Şair Ahmet Telli'ye ölüm tehdidi

Hacettepe Üniversitesi karıştı! Şair Ahmet Telli'ye ölüm tehdidi

Parçalanmış halde buldu! Gizemli yaratığın peşine düştü

Parçalanmış halde buldu! Gizemli yaratığın peşine düştü

Tunceli'de mağarada kıstırılan teröristlerin önceki görüntüleri ortaya çıktı

Yer: Tunceli! İçerdeler, görüntüler ortaya çıktı

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Antalya'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.