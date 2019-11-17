HABER

Bakan Selçuk: “26 meslekte daha mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar artık çalıştırılamayacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2019 11:28 | Son Güncelleme

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 26 mesleğe daha Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildiğini açıkladı.Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin önemine değinen Bakan Selçuk, 2015 yılından itibaren uygulanan belge zorunluluğu ile iş kazalarının azaldığını ve iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve belgeli iş gücünün çalışma hayatına kazandırıldığını ifade etti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 26 mesleğe daha Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildiğini açıkladı.
Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin önemine değinen Bakan Selçuk, 2015 yılından itibaren uygulanan belge zorunluluğu ile iş kazalarının azaldığını ve iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve belgeli iş gücünün çalışma hayatına kazandırıldığını ifade etti. 26 meslekle birlikte bugüne kadar belge zorunluluğu getirilmiş meslek sayısının 143’e yükseltildiğini belirten Bakan Selçuk, “Aralarında taşlama tezgah işçisi, haddeci, iplik operatörü, tarihi eser koruma ve restorasyon elemanı, deri işlenti operatörü, liman forklift operatörü, yüksek gerilim montaj ve teçhizat test elamanının da olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde işveren veya işveren vekiline tebliğ yayın tarihinden bir yıl sonra para cezası uygulanacaktır. Bu bakımdan işverenlerimizin ve işçilerimizin bu konuda duyarlı olması gereklidir” dedi.

"Sınav ve belge ücretleri devlet tarafından ödeniyor’’
Bakan Selçuk, mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belge ücretlerinin de hükümet tarafından karşılandığını kaydederek, “Bu teşvik ile birlikte çalışan ve işverenlerimize ilave mali yük getirmeden çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini ölçme, değerlendirme ve belgelendirmesi olanağı sağlıyoruz. Bu çerçevede 718 bin 668’i zorunluluk kapsamındaki mesleklerde olmak üzere toplamda 792 bin 695 adet MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verdik” ifadelerini kullandı.

Belge zorunluluğunda gerekli evraklar
Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunda tebliğ yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra belgesiz kişiler çalıştırılamıyor. Tebliğlerde yer alan mesleklerde çalışan kişilerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi, ustalık belgesi veya mesleki ve teknik eğitim programlarından (meslek lisesi) ilgili alan ve dallardan alınmış diplomaya sahip olmaları gerekiyor. Bu üç belge dışında yer alan belgeler belge zorunluluğu kapsamında çalışma şartını karşılamıyor.

PARTNERExatlon yarışmasında Dominik'ten ilk fotoğraflar geldiExatlon yarışmasında Dominik'ten ilk fotoğraflar geldi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurduCHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Bingöl'deUlaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Bingöl'de

En Çok Okunan Haberler

Hayranı kalçasına dokununca...

Hayranı kalçasına dokununca...

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Dünya devinden flaş karar! Binlerce aracı geri çağırıyorlar!

Dünya devinden flaş karar! Binlerce aracı geri çağırıyorlar!

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş'a 'Siyasi Cesaret' ödülü

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

CHP'den 'siyanür araştırma komisyonu' kurulması önerisi

CHP 'siyanür' tehlikesini Meclis'e taşıdı! İşte o talep

Dikkat çeken araştırma: Türklerin yüzde 41’i Amerika’nın sözüne güvenmiyor

Dikkat çeken anket: Yüzde 41 'güvenilmez' dedi

İstanbul'daki arsa İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tartışma çıkarttı

İstanbul'daki arsa İzmir'de tartışma çıkarttı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 açıklaması

S-400 ve F-35 için önemli gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.