Bakan Selçuk: 27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz

Gürkan DURAL- Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "354 bakım merkezinde 27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. 2018’de 513 bin engelli vatandaşımız için yaklaşık 7 milyar liralık ödeme yaptık. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen engelli kardeşlerimize ve ailelerine yatılı bakım hizmetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa’daki programları kapsamında Bursa Valiliği Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nin açılışına katıldı. Açılışta Bakan Selçuk’un yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, İş insanı Celal Sönmez ve Bursa protokolü yer aldı.

'ONLARI, KENDİ AİLEMİZİN BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUZ'

“Bugün biz de varız diyen; bizi yapamadıklarımızla değil, yapabildiklerimizle görün, bilin diyen vatandaşlarımız için buradayız” ifadesini kullanan Bakan Selçuk, açılış konuşmasında engelli bireylere değindi. Engelli vatandaşların toplumun birer aynası olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, “Biz onlara ne yapabiliyorsak, aslında onlarla varız. Bizler, onları kendi ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Engelli kardeşlerimiz için sunduğumuz her hizmeti, toplumun huzuru ve ülkemizin geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Çünkü Onlara dair sorumluluklarımız olduğuna inanıyoruz” dedi.