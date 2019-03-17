HABER

Bakan Selçuk: 290 milyar tutarında sosyal yardım ulaştırdık

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 14:11 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 17 yıllık AK Parti iktidarları döneminde sosyal yardım bütçesinin 21 kat arttığını belirtti.

Bakan Selçuk: 290 milyar tutarında sosyal yardım ulaştırdık

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 17 yıllık AK Parti iktidarları döneminde sosyal yardım bütçesinin 21 kat arttığını belirtti. Bakan Selçuk, bu sürede 290 milyar lira tutarında sosyal yardım ulaştırdıklarını söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kars'a geldi. Vali Türker Öksüz, milletvekilleri ve partililer tarafından karşılanan Bakan Selçuk, seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. AK Parti milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç'la beraber seçim koordinasyon merkezinde partililerle görüşen Bakan Selçuk, Kars'ı, Diyarbakır ve İstanbul'dan ayrı görmediklerini söyledi. Bütün il ve ilçelere hizmet götürmeye çalıştıklarını ifade eden Selçuk, "Bakanlık olarak sosyal hizmetlerde, sosyal yardımlarda olsun aynı hizmeti götürmeye devam ediyoruz" dedi.
Seçim koordinasyon merkezinde bir süre partililerle sohbet eden Bakan Selçuk, daha sonra esnafı ziyaret etti. İş yerlerine girerek esnafla görüşen Selçuk, ardından Valiliğe geçti. Vali Türker Öksüz ve bürokratlar tarafından karşılanan Selçuk, Bakanlığına bağlı birimlerin amirleriyle toplantı yaptı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından açıklamada bulunan Selçuk, Bakanlığına bağlı kurumların yaptıkları çalışmaları gözden geçirdiklerini söyledi. Kars'ta huzurevi inşaatının tamamlandığını, 2019'da yeni bir sosyal hizmet merkezi açacaklarını söyleyen Selçuk, daha önce 300 olarak açıklanan toplum yararına çalışma programı kapsamında işe alınacakların sayısının ise 600'e çıkarılacağını bildirdi.
AK Parti'nin 17 yıllık iktidarları döneminde Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın büyük başarılara imza attığını ifade eden Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım bütçesinin 21 kat arttığını vurguladı. 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçesinin geçen yıl 43 milyar lira olarak gerçekleştiğini açıklayan Bakan Selçuk, şunları söyledi:
"Bugüne kadar da toplamda 290 milyar tutarında vatandaşlarımıza sosyal yardım ulaştırdık. Sosyal koruma çerçevesinde, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar sacayağı bize ait. Sosyal hizmetlerde de talep odaklı değil, arz odaklı gitmeyi önemsiyoruz. Haneleri ziyaret ediyoruz. Aynı zamanda 513 bin yaşlı ve engelli vatandaşımız evde bakım desteğinden yararlanıyor. 123 bin çocuğumuza sosyal ekonomik destek veriyoruz. 2018 yılı sonunda asgari ücret işçi ve işveren uzlaşısıyla yüzde 26 gibi yüksek artışla 2 bin 20'ye yükseldi. İstihdam seferberliğine Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde tekrar ivme kazandırıyoruz 2019'da. Mottomuz da 'Burası Türkiye burada iş var'. Biz bunu Sayın Vekillerimiz, Valimizle beraber 'Burası Kars burada iş var' diyeceğiz. İnşallah toplum yararına çalıma da bunun mayasını oluşturacak."

FOTOĞRAFLI

Bakan Selçuk: 290 milyar tutarında sosyal yardım ulaştırdıkBakan Selçuk: 290 milyar tutarında sosyal yardım ulaştırdıkBakan Selçuk: 290 milyar tutarında sosyal yardım ulaştırdıkBakan Selçuk: 290 milyar tutarında sosyal yardım ulaştırdık

PARTNERUzlaşmazsa 6 yıl hapsi istenecekUzlaşmazsa 6 yıl hapsi istenecek
Bozbey esnafla buluştuBozbey esnafla buluştu
Binali Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan adayı Turan Kastamonulularla buluştuBinali Yıldırım ve Fatih Belediye Başkan adayı Turan Kastamonulularla buluştu

En Çok Okunan Haberler

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Cesur tatil! Eksi 27 derecede kaza

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Parlamentosu'na tepki

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

İbrahim Kalın'dan sert açıklama: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.