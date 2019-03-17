Bakan Selçuk: 290 milyar tutarında sosyal yardım ulaştırdık

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 17 yıllık AK Parti iktidarları döneminde sosyal yardım bütçesinin 21 kat arttığını belirtti. Bakan Selçuk, bu sürede 290 milyar lira tutarında sosyal yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kars'a geldi. Vali Türker Öksüz, milletvekilleri ve partililer tarafından karşılanan Bakan Selçuk, seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. AK Parti milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç'la beraber seçim koordinasyon merkezinde partililerle görüşen Bakan Selçuk, Kars'ı, Diyarbakır ve İstanbul'dan ayrı görmediklerini söyledi. Bütün il ve ilçelere hizmet götürmeye çalıştıklarını ifade eden Selçuk, "Bakanlık olarak sosyal hizmetlerde, sosyal yardımlarda olsun aynı hizmeti götürmeye devam ediyoruz" dedi.

Seçim koordinasyon merkezinde bir süre partililerle sohbet eden Bakan Selçuk, daha sonra esnafı ziyaret etti. İş yerlerine girerek esnafla görüşen Selçuk, ardından Valiliğe geçti. Vali Türker Öksüz ve bürokratlar tarafından karşılanan Selçuk, Bakanlığına bağlı birimlerin amirleriyle toplantı yaptı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından açıklamada bulunan Selçuk, Bakanlığına bağlı kurumların yaptıkları çalışmaları gözden geçirdiklerini söyledi. Kars'ta huzurevi inşaatının tamamlandığını, 2019'da yeni bir sosyal hizmet merkezi açacaklarını söyleyen Selçuk, daha önce 300 olarak açıklanan toplum yararına çalışma programı kapsamında işe alınacakların sayısının ise 600'e çıkarılacağını bildirdi.

AK Parti'nin 17 yıllık iktidarları döneminde Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın büyük başarılara imza attığını ifade eden Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım bütçesinin 21 kat arttığını vurguladı. 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçesinin geçen yıl 43 milyar lira olarak gerçekleştiğini açıklayan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Bugüne kadar da toplamda 290 milyar tutarında vatandaşlarımıza sosyal yardım ulaştırdık. Sosyal koruma çerçevesinde, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar sacayağı bize ait. Sosyal hizmetlerde de talep odaklı değil, arz odaklı gitmeyi önemsiyoruz. Haneleri ziyaret ediyoruz. Aynı zamanda 513 bin yaşlı ve engelli vatandaşımız evde bakım desteğinden yararlanıyor. 123 bin çocuğumuza sosyal ekonomik destek veriyoruz. 2018 yılı sonunda asgari ücret işçi ve işveren uzlaşısıyla yüzde 26 gibi yüksek artışla 2 bin 20'ye yükseldi. İstihdam seferberliğine Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde tekrar ivme kazandırıyoruz 2019'da. Mottomuz da 'Burası Türkiye burada iş var'. Biz bunu Sayın Vekillerimiz, Valimizle beraber 'Burası Kars burada iş var' diyeceğiz. İnşallah toplum yararına çalıma da bunun mayasını oluşturacak."