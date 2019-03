Bakan Selçuk: 3 ayda 40 'Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezi' açtık

ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezleri'nin yaygınlaştırılması kapsamında son 3 ayda 40 merkezin açıldığını, toplamda 48 merkezde engelli ve engelli ailelerine hizmet verildiğini açıkladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, bakanlık olarak engellilerin ve ailelerinin haklarını ön planda tutan, engellilerin bağımsız yaşam becerisine destek sağlayan çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Bakan Selçuk, 'Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezleri'nin yaygınlaştırılması kapsamında 3 ayda 40 merkezin açıldığını, toplamda 48 merkezde engelli ve engelli ailelerine hizmet verildiğini açıkladı. Hedeflerinin yıl içerisinde 81 ilde 'Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezi' açmak olduğunu belirten Bakan Selçuk, şu anda 38 ilde bu hizmeti verdiklerini belirtti.

'HİZMET SÜRESİNİ 40 SAATE ÇIKARDIK'

Hizmet saatini haftanın hergünü hizmet sağlamak için 16 saatten 40 saate çıkarıldığını bildiren Bakan Selçuk, merkezlerde her bireye özel program yapıldığını ifade etti. Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezleri'nin hem engelliler hem de engellisine evde bakan aileler için de ücretsiz hizmet verdiğini belirten Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara giderek özel eğitim rehberliği alan, evde bakım desteğinden faydalanan, 24 yaşını tamamladığı için eğitim hizmetlerinden artık faydalanamayan engellilerimiz de Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezleri'mizden ücretsiz hizmet alabiliyorlar" dedi.

Verilen hizmetlerle engelli ailelerinin kendilerine vakit ayırabileceğini, sosyal hayata daha aktif katılabileceğini de vurgulayan Bakan Selçuk, "Gündüzlü bakım hizmetlerimiz çerçevesinde, ailesi yanında bakılan engelli çocuklarımız servislerle sabah evlerinden alınarak, merkezlerimize götürülüyor" dedi. Bakan Selçuk, merkezlerde çocukların engel gruplarına, cinsiyetlerine ve yaş gruplarına göre etkinlik salonları bulunduğunu aktardı. Merkezlerde yeti kaybı olan çocukların müzik ve resim atölyesi, tiyatro, halk oyunları, drama, ebru, gezi, piknik, alışveriş gibi pek çok etkinliklere de katıldığını belirten Bakan Selçuk, uyku odalarının da olduğunu söyledi. Bakımın, sertifikalı bakıcılar tarafından karşılandığını bildiren Bakan Selçuk, engelli ailelerine de danışmanlık hizmeti verildiğini vurguladı.

'HER ALANDA ENGELSİZ HAYAT HEDEFİ'

Uzmanlar tarafından özel değerlendirme ve çalışmalar yapıldığına da dikkat çeken Zehra Zümrüt Selçuk, açıklamasında şöyle dedi:

"Bakanlık olarak, engellilerimizin okul öncesi, okul dönemi, üniversite, iş hayatı gibi yaşamlarının tüm süreçlerinde hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu merkezlerle bağımsız yaşam becerilerini sağladığımız engellilerimiz, erişilebilirlik uygulamalarımızla, toplu taşıma imkanlarından ücretsiz faydalanmakta. Engellilerimizin, engelsiz kütüphane, engelsiz AVM, engelsiz üniversite gibi topluma açık tüm hizmetlerden yardıma ihtiyaç duymadan tek başına yararlanmasını onlara her alanda engelsiz bir hayat sunmayı da hedeflemekteyiz."