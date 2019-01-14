HABER

Bakan Selçuk: 30 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.01.2019 12:59 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geri ödeme listesine 30 ilacı daha aldıklarını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geri ödeme listesine 30 ilacı daha aldıklarını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu’nda alınan karara yer verildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, geri ödeme listesine eklenen ilaçların antibakteriyel, kalp rahatsızlıklarında kullanılan, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluştuğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:
"Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu’nda alınan kararlara göre 30 ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik. Eşdeğer olan bu ilaçlar sayesinde sigortalılarımızın tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk. Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, epilepsi, analjezik, antitrombotik, demir ilaçları ve solunum yolu hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşmaktadır. Eklenen 30 ilacın mevcut durumda eşdeğeri bulunmakta olup, bu ilaçların geri ödeme listesine ilavesiyle kullanıldıkları tedaviler için alternatifler ve erişim kolaylıkları doğmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 547’ye ulaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak, geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Göz sağlığınız için bunları tüketin!Göz sağlığınız için bunları tüketin!
89 yaşında, baypas operasyonuyla sağlığına kavuştu89 yaşında, baypas operasyonuyla sağlığına kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Trump'ın sözlerine Türkiye'den jet hızında cevap!

Gözaltına alınan Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ferhat Tunç adliyeye sevk edildi

Otomotiv devi üretime ara verecek!

Otomotiv devi üretime ara verecek!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Trump'tan Türkiye'ye için ağır sözler: Yıkıma uğratırız

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

Sakarya'da patlama! Sosyal medyada panik

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

'Çocuğumun boyu uzamıyor' diyorsanız bir de bunları deneyin

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ailelere karne uyarısı! Çocuğunuzda bu davranışlara dikkat edin!

Ailelere karne uyarısı! Çocuğunuzda bu davranışlara dikkat edin!

Göz sağlığınız için bunları tüketin!

Göz sağlığınız için bunları tüketin!

Retinitis Pigmentosa nedir? Retina hastalıklarında kök hücre tedavisi nasıl yapılır?

Kök hücre, ‘çaresiz’ denilen hastalıklara çare olacak!

Diyabet nedir? Diyabete neden olan etkenler nelerdir;? Diyabeti önlemenin yolları...

Diyabette 3 neden, 3 önlem!

Her anne babanın bilmesi gereken ilk yardım kuralları

Anne ve babalar dikkat! Uzmanlar uyardı...

Göğüs estetiği ameliyatı nedir? Göğüs estetiği ameliyatı yaptıranlar nasıl bir süreçten geçiyor?

Orantılı vücuda kavuşmak isteyen bu yola başvuruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.