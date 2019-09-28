Bakan Selçuk: 384 bin engeli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık

Ayvalık ilçesinde '27’nci Uluslararası Ayvalık Engelliler, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği' başladı. 6 Ekim'e kadar sürecek şenliğin açılışına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbay, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti’li Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı DP’li Mesut Ergin, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, engelliler federasyonlarının temsilcileri ile Türkiye’nin farklı noktalarından gelen bin 200 engelli ve ailesi katıldı.

Fatih Emrah ERDOĞAN- Kadri KAYA- Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Uyguladığımız istihdam politikaları ile toplamda bugüne kadar 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık” dedi.

'VALİ, KAYMAKAM, BAKAN OLMAK İSTİYORUZ'

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, erişilebilirlik, sadaka kültürü değil, hak ekseninde talepleri olduğunu belirterek, "Devletler elle, ayakla değil, akılla yönetilir. Engelliler içinde hukukçu da var, siyasetçi de. Her alanda eğitim alan insanlar var, ancak kariyer yapmış olanlar az. Biz yetki istiyoruz. Vali, kaymakam, genel müdür, bakan olmak istiyoruz. Bu vatan, bayrağın altında yaşayan 81 milyon vatandaşın hepsinindir” dedi.

Şenliğin imece usulü ile 27 yıl önce başladığını kaydeden Ayvalık Belediye Başkanı DP'li Mesut Ergin ise etkinliklerin amacının engellilerin önündeki engelleri kaldırmak ve farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz de, Balıkesir’de engellilerin sorunlarına ilişkin yapılması gereken tüm notları aldıklarını ve 5 yıllık eylem planı içinde bunlara yer vereceklerini ifade etti.

'15 YILDA BÜYÜK YOL KAT EDİLDİ'

Devletin, engellilerin sorunları çözümünde 15 yılda çok büyük aşama kaydettiğini belirten Vali Ersin Yazıcı ise, "Bu özel insanların dertleriyle, dertleniyoruz. Hep birlikte dertleniyoruz. Tabi ki başta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız ve devletin diğer kurumları, bu özel insanlara her manada hizmet sunuyor. Maaş bağlıyoruz, diğer dertlerine bakıyoruz, evde bakım yapıyoruz. Şükürler olsun, artık bir engellimizle karşılaştığımızda bir vali olarak boynum bükük değil. Ama 25 yıl önce bir kaymakam olarak çok az şey sunabiliyorduk. Ben bu güzel insanların, bu özel insanların daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. İnanıyorum ki daha fazlasını da biz Türkiye Cumhuriyeti olarak sunmaya devam edeceğiz” dedi.