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Bakan Selçuk: 413 ilacı geri ödeme listesine ilave ettik

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.12.2018 15:10 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni düzenleme ile 22’si yurt dışı, 45'i kanser olmak üzere toplam 413 ilacı geri ödeme listesine ilave ettiklerini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni düzenleme ile 22’si yurt dışı, 45'i kanser olmak üzere toplam 413 ilacı geri ödeme listesine ilave ettiklerini açıkladı. Selçuk, "Bu ilaçlardan 13’ü daha önce Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla yurt dışından temin ediliyordu. Artık bu ilaçlara doğrudan erişim imkanı doğdu" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, "Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar başta kanser tedavisi olmak üzere gebelik, kronik hastalıklar, alerji, enfeksiyon, HIV, DHA, NHL, hiperkolesterolemi tedavilerinde kullanılmakta. Vatandaşlarımız ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebilecek" dedi.
Bakan Selçuk, vatandaşların tedavilerinde sorun yaşamaması için hemodiyaliz, ev hemodiyalizi ve acil hemodiyaliz işlemlerinde hizmet sunucularına ortalama yüzde 19 oranında ücret artırımı yaptıklarını kaydetti. Selçuk, "Bu artış hizmetin erişebilir olması ve kalitesinin artırılması bakımından önemli" diye konuştu.
Selçuk, başta palyatif bakım olmak üzere 27 adet sağlık hizmetini de ilave ücret alınmaksızın sunmaya başladıklarını belirtti. Bakan Selçuk, mitral kapak hastalığı olan sigortalıların tedavisinde kullanılan tıbbi cihazların üniversite hastanelerinde de kullanılabilmesine ilişkin değişiklik yapıldığını da ifade ederek şöyle konuştu:
"Ölçüm şartını kaldırarak işitme cihazına ihtiyaç duyan hastalarımızın cihaza erişimini kolaylaştırdık. İşitme cihazı kullanan tüm hastalarımıza haftada 2 pil bedeli olmak üzere ödeme sağladık. İşitsel implantlarda şarj edilebilir pil bedellerini de geri ödeme kapsamına aldık. İşitme cihazı hastalarına kablo, pil aktarıcı gibi sarf malzeme teminlerinde sağlık raporlarını istedikleri hastanelerden almalarının yolunu açtık. Kistikfibrozis hastalarının tedavilerinde önemli yer tutan 'İnhalasyon İçin Hipertonik Steril Çözelti' isimli tıbbi malzeme geri ödeme kapsamına alınarak hastalarımızın mağduriyetini giderdik."
Sağlık konusunu hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerini ifade eden Bakan Selçuk, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü tedavi ve ilacı erişime açmak için çalışıyoruz. Böylece 413 ilacı daha geri ödeme listesine ilave ettik. Sağlık Uygulama Tebliği'nde gerçekleştirmiş olduğumuz yeni düzenlemenin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Geri ödeme listesine aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi.

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