Bakan Selçuk 5 yıldızlı otel konforundaki huzurevini açtı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "26 bini aşkın büyüğümüzü toplam 411 huzurevinde misafir ediyoruz. Tabii en önemlisi büyüklerimizin hayatlarını sürdürdükleri mekanları çoğaltırken sosyal hayattan koparmayacak yeni düzenlemeler yapmaktır" dedi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Bursa Valiliği Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katıldığı törenle gerçekleştirildi. Bursa Uludağ Üniversitesinin tahsis ettiği 6 bin 300 metrekare alan üzerine her katı bin 500 metrekare olmak üzere 5 katlı, toplam 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, 70 oda ve 130 yatak kapasiteli huzurevinin açılışına ayrıca Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile davetliler katıldı.

Huzurevine adı verilen Hasan Öztimur’un oğlu Murat Öztimur yaptığı konuşmada, “Bursa’da kazandığımızı Bursa’ya harcıyoruz. Bugüne kadar birçok hizmetlerde yer aldık. Bu huzurevi de 6 bin 324 metrekare alan üzerine 70 oda, 130 yatak kapasiteli, 5 yıldızlı otel konforunda yapılmıştır. Bu yaptığımız binanın diğer firmalara da örnek olmasını diliyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın hayırsever iş adamlarıyla dolu bir şehir olduğuna vurgu yaparak, “Şehrimize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Eskiden Avrupa’da yapılan hizmetleri gıpta ile bakardık. Artık bizim ülkemizde de hayal edemediğimiz çalışmalar hayata geçti. Devletin olduğu kadar iş adamlarımız da taşın altına elini koymaktadır. Her anne ve baba evladının yanında huzur bulmasını istiyoruz. Ama bu mümkün olmadığında da devletimiz ve iş adamlarımız her zaman burada var” diye konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Devletimiz birçok isimlerle halkımıza hizmet etmektedir. Bugün yaptığımız açılış devlet ve hayırseverin gösterdiği en büyük işbirliğidir. Bu kıymetli eserin Bursa’ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi.