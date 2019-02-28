Bakan Selçuk: “56 bin engelliyi kamuda istihdam etmenin gururunu yaşıyoruz”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin civarındayken şu anda 10 kat artarak 56 bin engelliyi kamuda istihdam etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun’da, engelli ve engelli aileleriyle düzenlenen yemek programına katıldı. Selçuk, yaptığı konuşmada, uygulanan istihdam politikalarıyla şu ana kadar 384 bin engelliyi iş hayatına kazandırdıklarını ayrıca mesleki niteliklerini artırmak için de 2012’den bu yana 41 bin engelli vatandaşı aktif iş gücü programlarından yararlandırdıkları kaydetti.

17 yıllık AK Parti hükumetleri döneminde eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda engellilerin yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini aktaran Selçuk, "Sizlere hizmet etmek, sizlere hizmetkar olmak bizim için bir gurur meselesi, bir onur meselesi. Hamdolsun ülkemiz bugün kardeşlerimizin hayat standartlarının daha yükseltildiği ve geleceklerinin daha çok garanti altına alınması konusunda tüm dünyaya rol model olabilecek konumda” dedi.

Engelli hizmetlerini yaygınlaştırmak ve daha kaliteli hale getirmek için uğraşmakta olduklarını belirten Selçuk, “Gündüz bakım alanlarında tam ve yarı zamanlıda sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Yine 2002 yılında 2 bin 600 engellimiz kurum bakımı için sıra beklerken bugün söylemek isterim ki şu anda kurum sırası bekleyen kardeşimiz kalmadı ve kurumsal bakımdan çok ailelerimiz yanında sizlere hizmet etmeyi önemsiyoruz. Engelli haklarının iyileştirilmesi konusunda da attığımız her adım sizlerden geri bildirim doğrultusunda oluyor. Engelli hizmetlerini yaygınlaştırmak ve daha kaliteli hale getirmek için uğraşmaktayız" ifadelerini kullandı.

"65 yaş üstü ve çalışamayacak durumda olan engellilerimize de bağlanan aylıkların miktarını artırdık” diyen Selçuk şöyle devam etti:

“Tabii bu imkanlar engelli kardeşlerimizin azmi ve kararlılığıyla daha büyük bir ivmeye dönüyor ve ortaya çok gurur verici tablolar, başarı hikayeleri, güzel hikayeler mutluluklar ortaya çıkıyor."

Konuşmanın ardından yemeğe katılan engelli ve engelli yakınlarının masalarını tek tek dolaşan Bakan Selçuk, burada onlarla bir süre sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Selçuk, daha sonra bir şehir ailesini de evinde ziyaret ettikten sonra Ankara’ya gitmek için Ordu-Giresun Havaalanına hareket etti.

