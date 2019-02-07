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Bakan Selçuk, 59 ülkeden gelen öğrencilerle Bursa’da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 20:10 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören 59 ülkeden öğrencilerle buluştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören 59 ülkeden öğrencilerle buluştu. Okula hayran kalan Bakan Selçuk, öğrencilerle birlikte mikroskopla bakarken, zeka oyunlarına eşlik etti.
Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’deki 7 uluslararası proje okulundan biri olan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti. Okul girişinde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Okul Müdürü Mehmet Türkmen’in yanı sıra farklı ülkelerden öğrenciler tarafından karşılanan Bakan Selçuk, kısa sürede birçok projede ödül kazanan okula hayran kaldı. 59 ülkeden 167’si yabancı olmak üzere toplam 391 öğrencinin öğrenim gördüğü okuldaki fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarını gezerek öğrencilerin çalışmalarını yakından inceleyen Bakan Selçuk, bazı öğrencilerle Türkçe ve İngilizce sohbet etti. Okuldaki teknolojik imkan ve öğrencilerin çalışma azmine hayran kaldığı söyleyen Bakan Selçuk, “İşte 2023 yükleniyor” ifadelerini kullanarak öğrencileri alkışladı.
Bakan Selçuk, Türkiye’nin sayılı okullarından birini inşa ettiği için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı da tebrik etti. Ziyaret sonunda öğrenci ve öğretmenlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Selçuk’a Afgan bir öğrenci tarafından Türkiye ve Afganistan bayraklarının işlendiği halı hediye edildi.

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