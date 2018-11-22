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Bakan Selçuk 81 ilden öğretmenlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 14:12 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aralarında Batman'daki terör saldırısında şehit düşen Aybüke Yalçın'ın babasının bulunduğu şehit öğretmenlerin aileleri ve 81 ilden Ankara'ya gelen öğretmenlerle yemekte bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aralarında Batman'daki terör saldırısında şehit düşen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın'ın da bulunduğu şehit öğretmenlerin aileleri ve 81 ilden Ankara'ya gelen öğretmenlerle yemekte buluştu.

Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Yüksek Hızlı Tren Garı'nda "81 İl 81 İyi Örnek Sergisi"nin ardından, 81 ilden gelen mesleğinde fark yaratan öğretmenler ve şehit öğretmenlerin aileleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Yemekte, Batman'daki terör saldırısında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın da yer aldı.

Selçuk, burada yaptığı konuşmada, şehitler konusunda ülkenin vatansever bir evladı olarak kalplerinin yaralı olduğunu ancak öğretmenlerle ilgili bir şehit söz konusu olduğunda bu yaranın derinleştiğini söyledi.

Şehit ailelerine, "Allah, bu çocuklarımızın bu öğretmenlerimizin yüzü suyu hürmetine şu memleketin aydınlığını artırsın" sözleriyle seslenen Selçuk, şunları belirtti:

"Onların omuzlarında bu ülkenin geleceği yükselecek. Böyle bir çocuğumuzun, öğretmenimizin ailesi olduğunuz için Allah size yol açıklığı versin. Bilin ki gönlümüz sizinle. Bilin ki bütün maneviyatımız bu öğretmenlerimizin hatırasının peşinde. Bu nedenle elimizden ne gelirse yapmaya hazırız."

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