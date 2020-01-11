HABER
  4. Bakan Selçuk: 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Bakan Selçuk: 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2020 14:15 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.  Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yeni Sağlık Uygulama Tebliği' ile 1 lösemi, 4 epilepsi, 1 kalp, 1 kemoterapi, 1 Wilson hastalığı, 1 kas gevşetici ilacının geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Bakan Selçuk, daha önce yurtdışından getirilen 20 ilacın eşdeğerlerinin ruhsat aldığı için artık eczanelerde satışa sunulduğunu belirtti.  2019 yılında geri ödeme listesine alınan yerli ve ithal ilaçlar hakkında da bilgi veren Bakan Selçuk, "2019 yılında 444 adet yeni ilaç geri ödemeye girmiştir.

ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.
Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yeni Sağlık Uygulama Tebliği' ile 1 lösemi, 4 epilepsi, 1 kalp, 1 kemoterapi, 1 Wilson hastalığı, 1 kas gevşetici ilacının geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Bakan Selçuk, daha önce yurtdışından getirilen 20 ilacın eşdeğerlerinin ruhsat aldığı için artık eczanelerde satışa sunulduğunu belirtti.
2019 yılında geri ödeme listesine alınan yerli ve ithal ilaçlar hakkında da bilgi veren Bakan Selçuk, "2019 yılında 444 adet yeni ilaç geri ödemeye girmiştir. Bunların 351 adedi yurt içi imal, 93 adedi ise ithal üründür. Yerli ilaç sayısı oranının artmasıyla hem fiyat bazında yerli üretim desteklenirken hem de hastaların ilaçlara daha kolay erişimi sağlanmıştır. Böylelikle bugüne kadar geri ödeme listesine alınan toplam ilaç sayısı 8844 oldu. Bu ilaçlardan 6511’i yurt içi imal, 1960’ı ithal olup ülkemizde ruhsatlı, 373’ü ise direkt yurt dışından getirilen ilaçlardan oluşuyor" ifadelerini kullandı.
Düzenleme ile yeni işlem kodları tanımlandığını bildiren Bakan Selçuk, "Biyokimya işlem kodları sayesinde, hastalıklarımızın tanı ve tedavi takibi daha doğru bir biçimde gerçekleştirilecek. Her bir testin ulusal kimliği olacak. Böylece hasta hakkında ayrıntılı ve sağlıklı verilere ulaşılabilecek" değerlendirmesinde bulundu.
Tarama ve doğrulama analizlerinde kullanılan maddeler için de ayrı ayrı kodlar belirlendiğine dikkat çeken Selçuk, böylece yasadışı maddelerin tespit edilerek kötüye kullanımların önüne geçileceğini belirtti. Bakan Selçuk, "Yine madde bağımlılığı tanılarında danışmalık, arındırma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla, tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinden, 'Aile görüşmesi-değerlendirme', 'Bireysel psikoterapi', 'Grup psikoterapisi' işlemlerinin yapılma sıklık ve sayıları arttırılmıştır" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...Hangi otomobil kaç adet sattı! İşte 2019 rakamları...
Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi FransaÇavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa
Bakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyizBakan Turhan: Gemi inşa sanayiinde söz sahibi ülkelerden biriyiz

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Libya'daki gelişmelerle ilgili flaş açıklama

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile kritik görüşme!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

Tunus'ta yeni hükümet sinyalleri! Siyasi parti grupları harekete geçiyor

Tunus'ta yeni hükümet sinyalleri! Siyasi parti grupları harekete geçiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer canlı yayında soruları yanıtladı

Tunç Soyer'den dikkat çeken 'Başkanlar WhatsApp grubu' açıklaması

Son dakika: MSB'den 'ateşkes' açıklaması!

MSB'den 'ateşkes' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.