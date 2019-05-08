Bakan Selçuk: 92 bin 165 öğretmen açığı var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’de 92 bin 165 öğretmen açığı bulunduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Bakanlığı'na bağlı okullarda kadrolu öğretmen, sözleşmeli ve vekil öğretmen ile engelli öğretmen sayısına ilişkin soru önergesini cevapladı.

Soru önergesini cevaplayan Bakan Selçuk, "4 Nisan 2019 tarihli MEBBİS verilerine göre bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında alanlar bazında görev yapan kadrolu öğretmen sayısı 770 bin 427, sözleşmeli öğretmen sayısı 83 bin 366 olup, net öğretmen ihtiyacı 92 bin 165'tir. Türkiye genelinde öğretmen olarak görev yapan engelli birey sayısı ise 6 bin 956'dır" dedi.

ÖZEL OKUL ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN SAYISI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye genelinde özel okullar, bu okullarda eğitim gören öğrenci ve öğretmen sayısı ile ilgili de bilgi verdi. Bakan Selçuk, "2018-2019 eğitim öğretim yılında ilköğretimde bin 977 okul, 56 bin 653 derslik, 595 bin 112 öğrenci, 74 bin 096 öğretmen, okulöncesinde 5 bin 258 okul, 26 bin 867 derslik, 257 bin 330 öğrenci, 20 bin 750 öğretmen, ortaöğretimde 3 bin 649 okul, 51 bin 693 derslik, 563 bin 288 öğrenci, 74 bin 451 öğretmen bulunmaktadır" dedi.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)

