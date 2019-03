Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk oldu

- "Okulların üretiminde bir patlama olacak"

Bakan Selçuk, mesleki teknik okullarda bütün dünyanın bildiği işbaşı öğretime önem verdiklerini, mesleki eğitimde üretimdeki yüzde 15 hazine kesintisini yüzde 1'e indirdiklerini hatırlattı. Selçuk, "Dolayısıyla okulların üretiminde bir patlama olacak. Çocuk doğrudan doğruya üretime, uygulamaya geçecek." dedi.

Bakan Selçuk, "'Öğrencileri son sınıfta staja alalım' şeklindeki bir yaklaşımla bir meslek insanının yetişmesi çok da mümkün değil. O yüzden de teorik dersleri 12'nci sınıfa doğru aldık. Tümüyle standartları, dünyanın ihtiyacına göre modelledik." dedi.

"Artık diyoruz ki her yer okuldur, her yer öğrenme yeridir. Sadece benim çocuklarımın, öğretmenlerimin standartlarını korumak şartıyla." diyen Selçuk, bunun için bir rahatlama oluştuğunu ve sektörün her yerde okul açmak istediğini vurguladı.

- "Mesleki ve teknik eğitim şahlanıyor" deniyor

Meslek lisesi mezunlarının sadece yüzde 8'i alanında çalıştığını, yüzde 92'sinin ise çalışmadığını bildiren Selçuk, "Alana yöneltiyoruz, çünkü sahanın, sektörün ihtiyacı var." diye konuştu.