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Bakan Selçuk açıkladı; 2 bin 504 engelli ile 3 bin 274 gencin ataması yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 16:24 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2 bin 504 engellimizin ve devlet korumasında yetişen 3 bin 274 gencimizin atamasını gerçekleştireceğiz" dedi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2 bin 504 engellimizin ve devlet korumasında yetişen 3 bin 274 gencimizin atamasını gerçekleştireceğiz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yarın saat 14.00'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Engelli Vatandaşlarımızın ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Atama Töreni'nin düzenleneceğini duyurdu. Atamalarla ilgili yazılı açıklama yapan Bakan Selçuk, "Geçtiğimiz günlerde 2 bin 504 engelli memur alımı yapılacağını duyurmuştuk. Engelli memur adaylarımız başvurularını 29 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında yaptı. Başvuru yapan hak sahiplerinin kura ile atamalarını gerçekleştireceğiz. Bu yerleştirmede ilk defa devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz, öğretmen, mühendis, hemşire gibi unvanlı kadrolara atanacak" dedi.

Bakan Selçuk, kurumların talepleri doğrultusunda; ilkokul düzeyinden 198, ortaokul düzeyinden 534, ön lisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 olmak üzere toplam 2 bin 504 kişilik kadronun atama yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığı'na bildirildiğini kaydetti.

Devlet korumasında yetişen 3 bin 274 gencin de kamuda istihdam edileceğini açıklayan Bakan Selçuk, "Engelli kardeşlerimizi ve devlet korumasından yararlanmış gençlerimizi kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, heyecanlarına ortak olmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programda yerleştirme işlemleri, noter huzurunda yapılacak. Etkinlik kapsamında işitme engelliler, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı söyleyecek, engelli mehteran takımı gösteri sunacak ve müzik dinletisi yapılacak.

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