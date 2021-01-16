Bakan Selçuk açıkladı! Açık Öğretim Okulları sınav tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Açık Öğretim Okulları sınav tarihlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak.
Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum.
Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 16, 2021
I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de
II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak.
Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. pic.twitter.com/vRsblWDjnU
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