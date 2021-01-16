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  4. Bakan Selçuk açıkladı! Açık Öğretim Okulları sınav tarihleri belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Açık Öğretim Okulları sınav tarihleri belli oldu

16.01.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk açıkladı! Açık Öğretim Okulları sınav tarihleri belli oldu

Son dakika haberine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çevrim içi yapılacak Açık Öğretim Okulları 1. dönem sınavları 25 Şubat, 2. dönem sınavları 25 Mart’ta başlayacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Açık Öğretim Okulları sınav tarihlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak.

Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum.


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