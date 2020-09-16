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Bakan Selçuk açıkladı! İşte yüz yüze eğitimin ayrıntıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 11:29 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Selçuk açıkladı! İşte yüz yüze eğitimin ayrıntıları

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül 2020 haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek. Uyum Programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1. sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.

İmkân ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanıp her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak."

Ayrıntılar birazdan...


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