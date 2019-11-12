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Bakan Selçuk, Arnavutluk Eğitim Bakanı Shanini ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 10:38 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Arnavutluk Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Besa Shahini'nin MEB'de gerçekleşen görüşmesinde iki ülke arasındaki eğitim konuları ele alındı - Bakan Selçuk: - "Devlet okullarımızda öğrencilerimiz 'Yaşayan Dil ve Lehçeler' dersi kapsamında Arnavutça öğreniyor. Türkçenin de mütekabiliyet çerçevesinde Arnavutluk Eğitim Bakanlığı müfredatına konulmasını arzu ediyoruz ve bu konuda iş birliği yapmaya hazırız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Arnavutluk Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Besa Shahini ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki eğitim konuları ele alındı.

Arnavutluk Cumhuriyeti'nden gelen mevkidaşı ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Selçuk, ortak ve köklü tarih ile halklar arasındaki ilişkilerin, iki ülkenin sağlam dostluğunun temelini oluşturduğunu belirtti.

Selçuk, Balkanlar'ın Avrupa'ya entegrasyonu kapsamında, hem Türkiye'nin hem de Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne üye olmasının bölge açısından yararlı olacağı değerlendirmesini yaptı.

"FETÖ'nün aktif olduğu ülkelerin, bu terör örgütünün toplumsal yapılarına vereceği zararın farkında olunması büyük önem taşıyor." ifadesini kullanan Selçuk, Arnavutluk makamlarının Türkiye'nin bu konudaki mücadelesine somut ve kararlı desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

- "Türkçe Arnavutluk müfredatına konulsun"

Bakan Selçuk, Türkiye'de Arnavutçanın seçmeli yabancı dil dersi olarak okutulmasının müfredata alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de devlet okullarımızda belirli bir sayıda öğrencinin talep etmesi durumunda Arnavutça dersi açılabiliyor. Halihazırda devlet okullarımızda öğrencilerimiz 'Yaşayan Dil ve Lehçeler' dersi kapsamında Arnavutça öğreniyor. Türkçenin de mütekabiliyet çerçevesinde Arnavutluk Eğitim Bakanlığı müfredatına konulmasını arzu ediyoruz ve bu konuda iş birliği yapmaya hazırız.

Yunus Emre Enstitüsünün çalışmalarında ve Türkoloji bölümlerine olan taleplerde Arnavutluk'ta Türkçe öğrenimine yönelik talebin oldukça yoğun olması memnuniyet verici. Arnavutluk'ta Türkçe öğrenimini karşılıklı iş birliği çerçevesinde daha ileri boyutlara taşıma konusunda desteklerinizi bekliyoruz."

Eğitim alanında iş birliğine açık olduklarını belirten Arnavutluk Eğitim Bakanı Shanini ise ilişkilerin geliştirilmesinin faydalı olacağını kaydetti.

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