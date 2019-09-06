Bakan Selçuk, babasının yaptırdığı namazgahı açtı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aydın'ın Köşk ilçesinde, Kültür ve Turizm eski Bakanı olan babası Atilla Koç tarafından yaptırılan '6 Eylül 1922 Namazgahının açılışını yaptı.

Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç, Köşk ilçesindeki yaklaşık 1 dönümlük arazi üzerine, '6 Eylül 1922 Namazgahı' adlı yapıyı yaptırdı. Namazgahın açılış törenine; Atilla Koç'un kızı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, diğer kızı Zeynep Akpınar, oğlu Ali Taha Koç, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, kaymakamlar, belediye başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kuran okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

BAKAN SELÇUK: HAYIRLARA VESİLE OLACAK

Konuşma yapan Bakan Selçuk, "İş hayır işi olunca inanıyorum ki, sevincimiz daha da artıyor. Peygamberimiz, insanın amelinin 3 halde kapanmayacağını buyuruyor. Bunlardan en önemlisi de herkesin faydalanacağı bir iyilik yapabilmektir. Açılışını yapacağımız namazgah hem inşallah Köşk ve Aydın halkına hizmet edecek. Hem de İslam alemine ve milletimize hayırlara vesile olacak. Aydın aslında bu kültürün yaşatılmasında önde gelen illerinden biri. Aydın'da 200'den fazla yerleşim yerinde şu ana kadar tespit edilmiş 12 adet namazgah olduğu bilgisine de sahibiz. Bu kültürü yaşatan öncelikle sevgili babama bir kez daha şükranlarımı sunmak isterim. Bugün Köşk'ün 6 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümüdür. Bu anlamda, önemli bir günde böyle bir açılışı yapmaktan onur duyduk" dedi.

'EVLADININ BAKANLIĞINI GÖREN TEK BAKAN BENİM'

Törende konuşma yapan eski bakan Atilla Koç da Köşk ilçesi sakini olduğunu belirterek fikrin ortaya çıkışını anlattı. Koç, "Niçin namazgah? Bu fikri ailemde açtığımda, ilk itiraz eden eşim oldu. Gönülden olmasalar da ailemin fertleri benim görüşümü kabul etti. Burada teşekkürün bir başka manası da var. Tayyip Erdoğan'ın kızımı bakan yapmasıyla ben bir başka ilke adım attım. Cumhuriyet devrinde sağken, evladının bakan olduğunu gören tek bakan benim. Burayı yaparak hizmete açtık. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Bakan Selçuk, babası Atilla Koç ve annesi Şadiye Koç ile birlikte namazgahın açılışını yaptı. İl Müftüsü Ercan Aksu dua okudu. Ardından ezanla birlikte, namazgahta cuma namazı kılındı.