Bakan Selçuk Balalı işverenleri kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de farklı sektörlerde faaliyet gösteren Balalı iş insanlarından oluşan heyetle görüştü.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, Selçuk, Türkiye'nin önde gelen firmalarının sahibi, Balalı işverenlerden oluşan heyeti kabul etti.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren Balalı iş insanları, Selçuk'a, Ankara'da ve Bala ilçesinde, başta eğitim yatırımları olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda hayata geçirdikleri projeler ile gündeme getirmek istedikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İstihdam alanı oluşturarak toplumsal kalkınmaya katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden işverenler, Bakanlığın özellikle mesleki eğitim konusunda başlattığı yeni çalışmaları önemsediklerini ve katkı sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kabulün ardından Balalı işverenler, kabul için Bakan Selçuk'a teşekkür etti. Selçuk da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kabulde, iş dünyasından Osman Şahin, Faik Güngör, Fethi Genç, İlker Aksümer, Üzeyir Yılmaz, Faik Yılmaz, Osman Nuri Baybaş, Yücel Göktaş, Mustafa Doğan, Kemal Toprak, Mehmet Aypek, İrfan Çinkaya ile gazeteci Ümit Kozan yer aldı.

