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Bakan Selçuk barınaktan köpek sahiplendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2019 12:19 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, barınaktan sahiplendiği 1 yaşındaki Akbaş kırması cinsi köpeğe Pergel ismini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, barınaktan sahiplendiği 1 yaşındaki Akbaş kırması cinsi köpeğe Pergel ismini verdi. Köpekle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Selçuk, ”Bakarsınız her okul kendi bahçesinde kendi Pergel’ini besleyip sever” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağından köpek sahiplendi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, sahiplendiği köpeğe uzun bacaklarından dolayı Pergel ismini verdiklerini ifade ederek, her okulda bir hayvan beslenmesi temennisinde bulundu. Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından Pergel ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, şu açıklamada bulundu:
"Barınaktan bakanlığın bahçesine bir can getirdik. Zayıf ve uzun bacaklarına bakıp adını Pergel koyduk. Bakanlığa her hafta öğrenciler ziyarete geliyor. Kedimizi çok seviyorlardı, artık Pergel’i de severler. Bakarsınız her okul kendi bahçesinde kendi Pergel’ini besleyip sever."
Aylar önce ölmek üzereyken barınağa getirilen ve tedavisi tamamlanan Akbaş kırması cinsi 1 yaşındaki köpek, bakanlığın bahçesinde minik ziyaretçilerini bekliyor. Bakanlık personelinin de yakından ilgilendiği Pergel, kısa sürede yeni yaşam alanına uyum sağladı.

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