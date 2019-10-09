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Bakan Selçuk: 'Ben' diyerek bir yere varmamız mümkün değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2019 12:39 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Bakan Selçuk: 'Ben' diyerek bir yere varmamız mümkün değil

Haluk KARAASLAN-Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Selçuk öğrencilere, "Ben' diyerek bir yere varmamız mümkün değil. 'Biz' dediğimizde muhakkak bir öteki vardır. 'Biz' deyince de iş tamama ermiyor. Bizim dememiz gereken şey, 'hepimiz, hep beraber' ifadesi" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Rektör Murat Yülek ile akademisyenler ve çok sayıda öğrenci yer aldı.
'BU İŞİN EHLİ KİMDİR' MESELESİ ÇOK ÖNEMLİ'
Bakan Selçuk, yaptığı konuşmasında ortaya konulan işlerin katma değerine bakılabilmesi için ehliyete ve liyakate ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bakan Selçuk, "Eğer biz bugün yaptığımız bütün iş ve işlemleri, bu ülkenin topraklarına hürmeti olan, bu ülkenin bayrağına saygısı olan, bütün insanlarımızı kucaklayarak yapmazsak; bütün beyinlerimizi bir araya getirmezsek, çok fazla mesafe almamız söz konusu değil. 'Ben' diyerek bir yere varmamız mümkün değil. 'Biz' dediğimizde muhakkak bir öteki vardır. 'Biz' deyince de iş tamama ermiyor. Bizim dememiz gereken şey, 'hepimiz, hep beraber' ifadesi. 'Ben' ya da 'biz' demek yerine, 'hepimiz' deme ihtiyacına sahibiz. Bunun için de ehliyete hürmet etme şartı var. Bizden, benim görüşüme yakın, ya da akrabamdan ziyade, 'bu işin ehli kimdir' meselesi çok çok önemli" dedi.
'SİZİ FARKLILAŞTIRAN NEDİR'
Bakan Selçuk, öğrencilerin muhakkak öz geleceklerine yönelik olarak duygu, düşünce ve hareket planı geliştirmelerinin gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:
"Birçok öğrencide şöyle bir hal de görüyorum. Derslerinde çok başarılı olduklarından kendilerini iyi bir üniversite öğrencisi zannedebiliyorlar. Aslında iyi bir öğrenciyi ben, derste ne yaptığından daha çok, ders dışında ne yaptığından tanırım. Bir öğrenci derslerde belli notları alıp geçebiliyorsa, bu zaten onun vazifesidir. Diplomayı herkes alıyor. Peki sizi farklılaştıran şey nedir? Ders dışında ne yaptığınızdır. Acaba üniversite birinci sınıftan itibaren, ders dışında ne yapmayı planlıyorum? Üniversite bana ne tür fırsatlar sağlıyor? Hangi hobiyi geliştirdim, bir enstrüman çalabiliyor muyum? Herhangi bir dergiye abone miyim? 4 sene boyunca kaç kişiyle tanıştım? Bütün bunlarla ilgili bir hesap cetveline ihtiyacı var talebelerin. Talebelerin talep etmeye dikkat etmesi lazım. Eğer talep etmezseniz sadece rutini yerine getirirsiniz. Eğer talep ederseniz, sizin etrafınız birden bire genişler, havzanız büyür."
Bakan Selçuk, konuşmasının ardından öğrenciler ile fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Selçuk: 'Ben' diyerek bir yere varmamız mümkün değilBakan Selçuk: 'Ben' diyerek bir yere varmamız mümkün değilBakan Selçuk: 'Ben' diyerek bir yere varmamız mümkün değilBakan Selçuk: 'Ben' diyerek bir yere varmamız mümkün değil

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