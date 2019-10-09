HABER

Bakan Selçuk: 'Ben' diyerek bir yere varmamız mümkün değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 12:54 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Selçuk öğrencilere, "Ben' diyerek bir yere varmamız mümkün değil. 'Biz' dediğimizde muhakkak bir öteki vardır. 'Biz' deyince de iş tamama ermiyor. Bizim dememiz gereken şey, 'hepimiz, hep beraber' ifadesi" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'OSTİM Teknik Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Rektör Murat Yülek ile akademisyenler ve çok sayıda öğrenci yer aldı.

'BU İŞİN EHLİ KİMDİR' MESELESİ ÇOK ÖNEMLİ'
Bakan Selçuk, yaptığı konuşmasında ortaya konulan işlerin katma değerine bakılabilmesi için ehliyete ve liyakate ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bakan Selçuk, "Eğer biz bugün yaptığımız bütün iş ve işlemleri, bu ülkenin topraklarına hürmeti olan, bu ülkenin bayrağına saygısı olan, bütün insanlarımızı kucaklayarak yapmazsak; bütün beyinlerimizi bir araya getirmezsek, çok fazla mesafe almamız söz konusu değil. 'Ben' diyerek bir yere varmamız mümkün değil. 'Biz' dediğimizde muhakkak bir öteki vardır. 'Biz' deyince de iş tamama ermiyor. Bizim dememiz gereken şey, 'hepimiz, hep beraber' ifadesi. 'Ben' ya da 'biz' demek yerine, 'hepimiz' deme ihtiyacına sahibiz. Bunun için de ehliyete hürmet etme şartı var. Bizden, benim görüşüme yakın, ya da akrabamdan ziyade, 'bu işin ehli kimdir' meselesi çok çok önemli" dedi.

'SİZİ FARKLILAŞTIRAN NEDİR'
Bakan Selçuk, öğrencilerin muhakkak öz geleceklerine yönelik olarak duygu, düşünce ve hareket planı geliştirmelerinin gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:
"Birçok öğrencide şöyle bir hal de görüyorum. Derslerinde çok başarılı olduklarından kendilerini iyi bir üniversite öğrencisi zannedebiliyorlar. Aslında iyi bir öğrenciyi ben, derste ne yaptığından daha çok, ders dışında ne yaptığından tanırım. Bir öğrenci derslerde belli notları alıp geçebiliyorsa, bu zaten onun vazifesidir. Diplomayı herkes alıyor. Peki sizi farklılaştıran şey nedir? Ders dışında ne yaptığınızdır. Acaba üniversite birinci sınıftan itibaren, ders dışında ne yapmayı planlıyorum? Üniversite bana ne tür fırsatlar sağlıyor? Hangi hobiyi geliştirdim, bir enstrüman çalabiliyor muyum? Herhangi bir dergiye abone miyim? 4 sene boyunca kaç kişiyle tanıştım? Bütün bunlarla ilgili bir hesap cetveline ihtiyacı var talebelerin. Talebelerin talep etmeye dikkat etmesi lazım. Eğer talep etmezseniz sadece rutini yerine getirirsiniz. Eğer talep ederseniz, sizin etrafınız birden bire genişler, havzanız büyür."
Bakan Selçuk, konuşmasının ardından öğrenciler ile fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bakan Selçuk'un açıklaması
-Detay

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)-

PARTNERKim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...Kim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...
Bakan Varank: Uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu kirli tezgah var (2)Bakan Varank: Uluslararası güç odaklarının dâhil olduğu kirli tezgah var (2)
- Çatalca'da ölen kişi ile tatile gelen Güney Afrikalı'nın cenazeleri Adli Tıp'ta karıştı (1)- Çatalca'da ölen kişi ile tatile gelen Güney Afrikalı'nın cenazeleri Adli Tıp'ta karıştı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Dolarda 'Suriye' hareketliliği! Şu anda...

Dolarda 'Suriye' hareketliliği! Şu anda...

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beykoz'da öğrencilerin bulunduğu servis aracını kurşun yağmuruna tuttular

İçinde öğrenci bulunan servis aracını kurşun yağmuruna tuttular

İşte patlama anı! Ankara Garı'ndaki saldırının yeni görüntüleri çıktı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

Son dakika! Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Son dakika: Bakan Akar'dan operasyon açıklaması

Bakan Akar'dan operasyon açıklaması

Neli tükenme tehlikesi altında! Bu halde bulundu

Neli tükenme tehlikesi altında! Bu halde bulundu

YPG'li teröristlerin beton bloklarla tünel inşası görüntülendi

Teröristler kazdıkları hendeklere beton blok döşüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.