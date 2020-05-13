Bakan Selçuk: Bilim Kurulu, 'risklidir' dediği sürece okulları açamayız

Koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamına taşınan 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları', Rize, Sakarya, Mersin, Hakkâri, Çorum, Bartın ve Edirne'den sonra Muş'taydı. Meslektaşlarıyla video konferans aracılığıyla buluşan Bakan Selçuk, Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenlerin aynı heves ve sorumlulukla, uzaktan eğitim gibi yepyeni bir uygulamayı fedakârca omuzladığını dile getirdi. Öğretmenlere teşekkür eden Selçuk, "Bu ülkenin çocuklarına hep beraber hizmet ediyoruz. Bir milletin, insanlığın geleceğine hizmet ediyoruz. Öğretmenlerin böyle bir kara günde nasıl bir rol üstlendiğini, öğretmenlerin verdiği destansı mücadeleyi bütün ülkenin konuşmasını istiyorum" dedi.

'BİLİM KURULU, 'RİSKLİDİR' DERSE OKULLARI AÇAMAYIZ'

Bakan Selçuk, video konferansa anne- babalarıyla katılan çocukların okulların bir an önce açılmasını istemesi üzerine de "Okulların açılması için bilimsel veriler neyi işaret ediyorsa, onu yapacağız. Bilim Kurulu risklidir dediği sürece okulları açamayız" dedi.