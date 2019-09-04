Bakan Selçuk: “Bin 663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında 731 milyon lira iyileştirme sağladık”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete’de yayımlanan Yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile tıbbi cihaz ve malzeme fiyatlarının yeniden belirlendiğini, bin 663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında 731 milyon lira iyileştirme sağlandığını duyurdu.

Bakan Selçuk, vatandaşların Genel Sağlık Sigortası hizmetlerinden etkin faydalanabilmeleri için “Değişen piyasa koşulları nedeniyle vatandaşlarımızın ihtiyacı olan tıbbi cihaz, malzeme ve ilaçlarda fiyat güncellemesine gittik. Sosyal Güvenlik Kurumu’muz tarafından geri ödenen fiyatları artırarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetine, ilaca ve tıbbi cihaz ve malzemeye erişimini kolaylaştırıyoruz” dedi.

Evde kullanılan 62 tıbbi malzemeye 415 milyon lira iyileştirme yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) malzemeler için ödeyeceği paraların miktarının artırıldığını belirten Bakan Selçuk, 62 tıbbi malzeme fiyatında yüzde 10 ila yüzde 350 arasında değişen oranlarda artış sağlanarak 415 milyon lira iyileştirme yapıldığını belirtti. Selçuk, böylece vatandaşın ödemek zorunda kaldığı fark ücretleri birçok ürün için ortadan kalkmış olduğunu, kullanan hastaların tercihine göre farklı özelliklere sahip bir kısım üründe de fark ücreti asgari seviyeye indiğini ekledi.

Düzenleme ile ülkemizde en sık görülen önlenebilir bir kalıtsal kan hastalığı olan talesemi (Akdeniz anemisi) hastalarının kullanması gereken infüzyon setinin geri ödeme fiyatı yüzde 350 oranında arttı. Evde kullanılan solunum cihazlarında geri ödeme fiyatı yüzde 100 artışla güncellendi. Yeni düzenlemeyle evde kullanılan solunum cihazlarından; ev tipi mekanik ventilatörün geri ödeme fiyatı yüzde 100 artışla 9 bin liradan 18 bin liraya, oksijen tedavisi için kullanılan oksijen konsantratörünün geri ödeme fiyatı yüzde 130 artışla 833 liradan bin 915 liraya, oksijen tüpünün geri ödeme fiyatı da yüzde 100 oranında artışla güncellendi. Ayrıca bu cihazlarla birlikte kullanılan oksijen tüplerinin geri ödeme fiyatı yüzde 100 oranında artırıldı ve dolumu için ödenen geri ödeme rakamları da güncellendi.