Bakan Selçuk bir hafta önce açmıştı! Masal Evi'nde korkutan yangın, gözyaşlarıyla izledi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 5 Nisan günü açılışı yapılan Akdeğirmen Mahallesi Höllüklük Caddesi’ndeki çocuklara yönelik etkinliklerin yapıldığı 'Masal Evi' adı verilen konağın elektrik panosunda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İçeride çocuklar bulunmazken, Masal Evi Müdürü Hülya Kara itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında Masal Evi'nin üst katı tamamen yandı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Masal Evi Müdürü Hülya Kara, söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Kara'yı yanında bulunan arkadaşları teselli etti. Arkadaşlarının omzuna sarılarak ağlayan Kara, "Daha çok yeniydi. Bir şey yapamadım. Birden duman çıktı. Her yeri duman kapladı. Allah'tan çocuklar yoktu" dedi.

'BİRKAÇ PATLAMA OLDU, ELEKTRİKLER KAPANDI'

Sivas Valisi Salih Ayhan'a da yangın anını anlatan Kara, "Yangın tüpünü aldım, yukarı koştum ama her yer dumandı. Sim siyah duman oldu. Birkaç patlama oldu, elektrikler kapandı" diye konuştu.