Bakan Selçuk, “Bir taraftan kalkınmamıza ekonomiye kadınları dahil ederken, diğer yandan önemsediğimiz bir unsur da ailelerimizi güçlendirmek ve korumak”

Zonguldak’ta kadın girişimciler ile bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bir taraftan kalkınmamıza ekonomimize kadınları dahil ederken, diğer yandan önemsediğimiz bir unsur da ailelerimizi güçlendirmek ve korumak. Bizler istiyoruz ki sosyal hayatta daha fazla yer alırken aynı zamanda ailelerinden kopmasınlar. Aile birlikleri her daim korunsun ve daha da güçlensin. Bu anlamda çeşitli destekler ve teşvikler vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Zonguldak ziyareti kapsamında AK Parti Kadın Kolları üyeleri ve kadın girişimciler ile bir araya gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların ekonomi ve kalkınmadaki önemine dikkat çekti.

AK Parti’nin kuruluşundan bu yana kadınlara verdiği desteği de hatırlatan Bakan Selçuk, “AK Parti Zonguldak Kadın Kollarımız ev sahipliğinde düzenlenen bu programa iştirak eden herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi perçinleyeceğimiz bu gönül sofralarını daim kılsın. Bereketli kılsın, muhabbetli kılsın. Toplantımızı da İnşallah hayırlı hizmetlere vesile etsin. Kadın emeğin, fedakarlığın, üretkenliğin adıdır. Biz de bu şehirde emeğin olduğu bir şehirdeyiz. Kadının kurucu, öncü, yetiştirici olan bir şehirdeyiz. Hep inanıyoruz ki kadın girişimci ruhuyla cesaretiyle, bilgisiyle topluma yön veriyor. Bizler de mayasında kadın emeği olan bir devlet geleneğinin mirasçılarıyız. Kadını biz sadece bugüne değil geçmişi değil yarınlarını inşa eden topluma yön veren ailelerimizin temel unsurları olarak görüyoruz. Bütün bu sorumluluklar çerçevesinde esasında AK Partimize, davamıza en çok fedakarlık gösterenler de kadın kollarımız oluyor. Siz bu davayı omuzluyorsunuz. Ailenizle, çocuklarınızla daha müreffeh bir hayat yaşamak için gece gündüz demeden bu dava için çabalıyorsunuz. Sizler de bu çabanızla sadece kadınlara değil tüm insanlığa da daime örnek oldunuz. Örnek olmaya da devam ediyorsunuz. Hepimiz biliyoruz ki milli iradenin tezahürü olan AK Parti’nin başarısının arkasındaki asli unsur, güç kadınlarımız ve gençlerimizdir” dedi.

“Biz 17 yıldır millete hizmet yolunda yeri geldiğinde kolundaki son bileziği, alyansına kadar veren bir davanın mirasçılarıyız”

Bakan Selçuk, “Yeri geldi çocuklarınızı, evinizi ihmal ediyorsunuz. Ama size umut bağlamış milyonlarca çocuğu, genci bilip bu davayı ihmal etmediniz. Kapı kapı gezdiniz. Ülkemiz için kurduğunuz hayalleri, projeleri, rüyalarımızı anlattınız. Sizlerin de çocukları da bu davanın içinde yetişti büyüdü. Belki de bu davanın gençlik kolları oldular. Allah bu anlamda sizlerden razı olsun. Bu şuuru bilinci daima kutlu kılsın. Bu kutlu yolda Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hükumetlerimiz de her zaman kadınlarımızın yanında oldu. Kadınlarımızın destekçisi oldular. Biz bu günlere kolay gelmedik. Ülkemizin kadınlarımızın da ne kadar zorluklar yaşadığı bir dönemden de geçtik. Özellikle 28 Şubat sürecinde, geçtiğimiz hafta o darbenin yıl dönümüydü. O utanç günlerinden bu günlere geldik. Bizler o gün baş örtülerimizle üniversitelere iş yerlerimize giremedik. Ama bugün hamdolsun mecliste başörtülü vekillerimiz, bakanlarımız, genel müdürlerimiz var. Üniversite kapılarında ağlatılan kızlarımız, derslerinden sürüklenerek çıkarılar, okulunu birincilikle bitirmesine rağmen hakkını elde edemeyen kardeşlerimiz bu uğurda çok ağır bedeller ödedi. Ama bugün liderimiz ve hükumetimiz sayesinde kadınlarımız bu gün hak ettiği değeri görüyor. İnşallah hak ettikleri yerlerde de olacaklar. AK Parti hükumeti anlayışıyla önce adaleti önceleyerek, kalkınmayı önceleyerek, sosyal devlet anlayışını önceleyerek bu günlere geldik. Demokrasiye balans ayarı verdik’ diyenler, ’28 Şubat bin yıl sürecek’ diyenler kaybettiler. İlelebet de kaybedecekler. Bu ülkenin öz evlatları, Anadolu’nun bağrından kopup gelen evlatları kazandı. O dönem gençlerimiz kovulurken şu dönem siyasetten iş hayatına, karar verme mekanizmasında kadın eli var. Kadın emeği var. Kadın zekası var. Çünkü biz biliyoruz ki kadın varsa mücadele var, emek var, gelişim var. Özellikle kadınlarımızın hem siyasette hem ekonomide toplumun her safhasında olması için özel çaba gösteriyoruz. Kadınların girişimcilikten yeteri kadar istifade edebilmesi için çabalıyoruz. O yüzden sizleri girişimci ruhunu çalışma hayatında önemsiyoruz” diye sözlerine devam etti.