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Bakan Selçuk bisiklete bindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 11:58 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Adana’da TÜBİTAK 50.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Adana’da TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın ödül töreninde bisiklete bindi. Bakan Selçuk, “Öğrencilerimizin projelerini bu tür yarışmalarda sergilemeleri, gelecek için umutlanmamızı sağlıyor” dedi.
Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek ve programa katılmak için Adana’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda ödül törenine katıldı. Kapıda minik öğrencilerin halk oyunu gösterisiyle karşılanan Bakan Selçuk, daha sonra yarışma kapsamında dereceye giren öğrencilere ödül olarak bisiklet ve sertifika takdim etti. Bakan Selçuk, ödül töreni esnasında bisiklete binerek poz vermeyi de ihmal etmedi.

Bakan Selçuk’un sözleri salonu güldürdü
Ödül töreninde konuşan Bakan Selçuk, sunucunun kendisini “Teknoloji ve Sanayi Bakanı” diye çağırmasına atıfta bulunarak, “Sunucu arkadaşımızın heyecanından dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldum. Tabii bu güzel bir heyecan, hiçbir problem yok” dedi.
Bakan Selçuk’un bu sözleri salonu güldürdü. Bakan Selçuk, bilimle uğraşmanın iltifat beklemeksizin marifete talip olmak olduğunu ifade ederek, “Sizin bu tür projelerle uğraşmanız, Türkiye’nin geleceği için son derece kritik. Ödül olsun olmasın, bu çabalarınızın devamını önemsiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak da her türlü altyapı ve desteği sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Bugün buradaki kalabalık görüntü, öğrencilerimizin projelerini buraya getirmeleri, gelecek için umutlanmamızı sağlıyor” diye konuştu.

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