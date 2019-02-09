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Bakan Selçuk: Bizim burada ayrımız gayrımız yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 16:16 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaparak, 'Cumhur İttifakı'nın desteklediği Gölbaşı Belediye Başkan Adayı MHP'li Ramazan Şimşek için destek istedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaparak, 'Cumhur İttifakı'nın desteklediği Gölbaşı Belediye Başkan Adayı MHP'li Ramazan Şimşek için destek istedi.
Açılış törenine AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Adayı Ramazan Şimşek de katıldı. Bakan Selçuk, burada toplanan kalabalığa hitap ederek, "Biraz önce MHP seçim bürosundaydım. Bizim burada ayrımız gayrımız yok. Hep beraber hareket ediyoruz. Eğer Ankaralı hem de Gölbaşılı bir Milli Eğitim Bakanı varsa, bu topraklardan çıkmış bir bakan varsa, daha önce Gölbaşı'nda çıkan oy oranı neyse onun üzerine çıkması gerekiyor. Eğer bu seçimlerde o oy oranının üzerinde bir oy çıkmazsa, selamünaleyküm" dedi.
Bakan Selçuk'un bu sözleri büyük alkış aldı. Bakan Selçuk, "Mesajı aldınız" diyerek, hem Ankara'da büyükşehir için hem Gölbaşı'nda herkesin çalışması gerektiğini belirtti. Bakan Selçuk, Cumhur İttifakı'nın MHP'li belediye başkan adayı Ramazan Şimşek'in desteklenmesini istedi.

Görüntü Dökümü:
-Bakan Selçuk'un konuşması
-Vatandaşa çiçek atması
-Genel detaylar
Haber-Kamera: Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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