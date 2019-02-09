Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim gayretimizle bu memleket daha güzel günlere doğru gidiyor. Ekonomide, sosyal hayatta düzelecek hiç merakınız olmasın. Kimseden bir korkumuz çekincemiz yok. Onlar fesatlıklarını yapıyorlar. Büyük ülkeler bu ülkeye zarar vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de elimizden geleni yapacağız. Biz de gayretimizi göstereceğiz" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde muhtarlar ve STK’larla buluşmasının ardından ilçe esnafını ziyaret etti. Yerel seçimler için esnaftan destek beklediklerini ifade eden Selçuk, esnafın sorunlarını da dinledi. Esnaf ziyaretinin ardından Selçuk, Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı. Seçim Koordinasyon Merkezi önündeki vatandaşlara seslenen Selçuk, kendisinin de Gölbaşı’nın bir evladı olduğunu belirterek, "Bizim bütün çalışmalar içerisindeki tek gayretimiz inanın şu memleket yükselsin yücelsin ve dünyada belli bir yere gelsin, bir gücümüz olsun rekabet edelim bütün derdimiz bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun selamlarıyla geldim" şeklinde konuştu.

“Ankara’da bir başarı hikayesine hep beraber inşallah imza atacağız”

MHP İlçe Başkanlığına da uğradığını anlatan Bakan Selçuk, “Burada bizim ayrımız gayrımız yok. Hep beraber hareket ediyoruz ve bayrağı hep beraber dikeceğiz” dedi.

31 Mart seçimlerine ilişkin vatandaşlardan oy isteyen Selçuk, şöyle konuştu:

“Güzellikle, sevgiyle, saygıyla burada elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Ramazan Şimşek başkan için ne gerekiyorsa koşacağız, didineceğiz, terleyeceğiz, yorulacağız. Mehmet Özhaseki başkan için yorulacağız, terleyeceğiniz, didineceğiz ve hep beraber bu sembol şehir olan Ankara’da bir başarı hikayesine hep beraber inşallah imza atacağız."

"İnşallah bizim gayretimizle bu memleket daha güzel günlere doğru gidiyor”

"İnşallah bizim gayretimizle bu memleket daha güzel günlere doğru gidiyor” diyen Selçuk, "Ekonomide, sosyal hayatta düzelecek hiç merakınız olmasın. Kimseden bir korkumuz çekincemiz yok. Onlar fesatlıklarını yapıyorlar. Büyük ülkeler bu ülkeye zarar vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de elimizden geleni yapacağız. Biz de gayretimizi göstereceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Birlikte beraberce ortak bir şekilde bu hedefe 31 Mart akşamı ulaşıp inşallah bayramımızı edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Cumhur İttifakı’nın Gölbaşı ilçesi adayı Ramazan Şimşek, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile birlikte Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılış kurdelesini kesti.

