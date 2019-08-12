Bakan Selçuk: “Brüt ücret 3 bin 500 TL’yi aşmayacak şekilde 150 TL iyileştirme yapıyoruz”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Brüt 3 bin 500 TL’nin altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına brüt ücret 3 bin 500 TL’yi aşmayacak şekilde 150 TL iyileştirme yapıyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bir görüşme yaptı. Yaklaşık 170 bini aşkın kamu işçisini ilgilendiren görüşme 3.5 saat sürdü. Görüşmenin ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Başkanı Atalay ve Kamu İşveren Sendikaları temsilcileri basın mensuplarının karşısında geçti.

“Türkiye ekonomisi 2002’den günümüze 3,5 kat büyüdü”

Gerçekleşen müzakere sürecinin ortak akıl ve istişare kültürüne uygun bir şekilde yürütüldüğünü belirten Bakan Selçuk, “Bizi bu süreçte her şeyden fazla ilgilendiren, elbette kamunun genel faydası. Her zaman olduğu gibi mali ve sosyal dengeleri korumaya dikkat ettik. 82 milyon, tek yürek bir aileyiz çalışan bir aileyiz. Tüm bunları göz önünde bulundurarak işçi sendikalarımızla karşılıklı uzlaşı ve anlayış içerisinde hareket ettik ve etmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin, son 17 yıldır bu yaklaşım ve hassasiyet sayesinde; Bugünkü noktaya geldiğini de bilmemiz gerekir. Türkiye ekonomisi 2002’den günümüze 3,5 kat büyüdü. Son 17 yılda, ekonomide 9 milyona yakın istihdam oluşturuldu. Bunlar toplumsal refahımız açısından önemli gelişmeler. Çalışma hayatımızın ulaştığı seviye ise bunun en net göstergelerinden biri. Emeğe ve alın terine verdiğimiz değer, her zaman için insan odaklı çalışmalarımızın temelini oluşturdu. Emeğe olan saygımız, bizi her zaman olduğu gibi motive etmeye devam ediyor. Bizler alın terini kutsal addeden bir geleneğin varisleriyiz. İşçilerimizi enflasyona ezdirmeme konusunda her zaman önceliklerimiz arasında oldu.” diye konuştu.