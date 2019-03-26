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Bakan Selçuk: Bu millet alın terini, emeğini teröristlere bırakmayacak (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 18:27 | Son Güncelleme

BAKAN SELÇUK'TAN 'ACIPAYAM' AÇIKLAMASI Batman'daki temaslarını tamamlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, karayoluyla Siirt'e geldi.

Bakan Selçuk: Bu millet alın terini, emeğini teröristlere bırakmayacak (2)

BAKAN SELÇUK'TAN 'ACIPAYAM' AÇIKLAMASI
Batman'daki temaslarını tamamlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, karayoluyla Siirt'e geldi. Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret eden Bakan Selçuk, Valilikte düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Bakan Selçuk, burada yaptığı açıklamada Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) verilecek prim belgelerinin süresini 1 Nisan'a ertelediklerini duyurdu. Bakan Selçuk, şöyle konuştu:
"Acıpayam ilçemizde depremin etkilerinin en fazla hissedildiği köyler olan Yeniköy, Uçarı, Karahöyük ve Oğuz köylerinde vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Kızılay, AFAD'ın görev yaptığı bölgede, Bakanlığımız ASDEP görevlileri de vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Psikososyal destek için ihtiyaçları anında tespit edip en kısa sürede karşılıyoruz. Ziyaretlerim sırasında vatandaşlarımızın özellikle primlerin ödenmesine ilişkin bir de talebi oldu. Depremi yaşayan vatandaşlarımızın, iş yeri ve işverenlerimizin yanında olmak adına Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi gereken prim belgelerinin verilme süresini erteledik. Depremin olduğu 20 Mart 2019 tarihinden 25 Mart 2019 tarihine kadar, bu tarih dahil, SGK'ya verilmesi gereken iş yeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgeleri, sigortalı işten ayrılış bildirgeleri ile 2019 yılı Şubat ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresini 1 Nisan 2019 tarihine kadar uzattık. Bu vesileyle depremden olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, devletimizin her daim yanlarında olduğunu bilmelerini istiyorum."
Siirt'e 17 yılda, 9 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydeden Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Şehrimizde, kaynaklarını halka hizmet için kullanan bir yerel yönetim anlayışı hakim. Çünkü Siirt, Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının kesiştiği bir medeniyet şehridir. Bu anlayışla Siirt'e 17 yılda 9 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık. Bu yatırımlar içerisinde eğitim, sağlık, ulaşım, ticaret, sosyal yardımlar, sanayi gibi birçok hizmeti barındırıyor" dedi.

Turhan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

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Bakan Selçuk: Bu millet alın terini, emeğini teröristlere bırakmayacak (2)Bakan Selçuk: Bu millet alın terini, emeğini teröristlere bırakmayacak (2)Bakan Selçuk: Bu millet alın terini, emeğini teröristlere bırakmayacak (2)Bakan Selçuk: Bu millet alın terini, emeğini teröristlere bırakmayacak (2)

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