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Bakan Selçuk: Bu olay kabul edilemez

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 16:55 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da otizmli öğrencilerin veliler tarafından yuhalanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk: Bu olay kabul edilemez

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da otizmli öğrencilerin veliler tarafından yuhalanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise, ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken, böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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