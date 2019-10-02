Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Ben buradan müjde vermek isterim. Bu yıl bitmeden otizm merkezimizi de Türkiye’de açmış olacağız” dedi.

Antalya’da temaslarını sürdüren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Antalya Valiliği’ni ziyaret etti. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile görüşme yapan Selçuk, kentin durumu hakkında bilgi aldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Selçuk, Antalya’nın turizmin yanı sıra tarımda da güzide bir şehir olduğunu vurguladı. Antalya’nın üretim ve istihdam potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çeken Selçuk, kentin ulusal ve uluslararası anlamda ülke ekonomisine ciddi katma değer sağladığını kaydetti.

“Antalya’da sosyal hizmeti başarıyla gerçekleştirdik”

Bakan Selçuk, “Antalya’ya son 17 yılda yaptığımız yaklaşık 46 milyarlık yatırımla da, bu potansiyelin hakkını veriyor. Sadece bakanlığımızın hizmet alanlarında Antalya’ya 8 milyarı aşkın yatırım yapmış durumdayız. Gıda, eğitim, sağlık yardımları, proje desteklerini içine alan sosyal yardımlardan 2018 yılında Antalya’da 50 bin aile faydalanmış durumda. Yine 2018’de ilimize aktardığımız sosyal yardımlar yarım milyara yaklaşmış durumda. Kısacası Antalya’da son 17 yılda birçok sosyal hizmeti başarıyla gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 250 bin vatandaşın işe yerleşmesini sağladıklarını söyleyen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, istihdam teşviklerinden yararlanan 200 bini aşkın işverene, 5 milyar TL destekte bulunduklarını belirtti. Bakan Selçuk, yapılan yatırımlar sayesinde Antalya’nın 2023 Türkiye’sine daha yakışır bir şekilde emin adımlarla yürüdüğünü dile getirdi.