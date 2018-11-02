Bakan Selçuk, Bulgar mevkidaşı ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Valchev ile görüştü.

Alınan bilgiye göre, Selçuk, "4. Uluslararası FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi" dolayısıyla Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Valchev ile bir araya geldi.

Bulgaristan ile Türkiye arasında eğitim, bilim ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda iş birliği için imkanlar olduğunu belirten Selçuk, "Ülkeler arasında eğitim alanıyla ilgili konuları yasal zemine taşıyacak bir eğitim iş birliği anlaşması imzalamayı arzu ediyoruz. Çocuklara daha iyi eğitim imkanı sunabilmek için yakın ilişkiler içinde çalışmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, FETÖ ile mücadelede verdikleri destek için Bulgaristan'a teşekkür ederek, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) faaliyetlerine izin verilmesi hususunda yardımlarını beklediğini dile getirdi.

Valchev de Türkiye'de kendisine gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek, "4. Uluslararası FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi"ne katılmaktan ve Bakan Selçuk ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye ile Bulgaristan arasında birçok alandaki iş birliğinin, eğitimde de geliştirilebileceğini kaydeden Valchev, gündemlerindeki konuları gelecek günlerde iş birlikleri çerçevesinde ele alacaklarını bildirdi.

Görüşmenin sonunda iki bakan birbirlerine hediye takdim etti. Selçuk, Bulgar mevkidaşına geleneksel Türk sanatlarından biri olan İznik işlemeli lale motifli çini tablo hediye etti.

