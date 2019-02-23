Bakan Selçuk, Bursa’da şehit aileleriyle bir araya geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa’da yaptığı bir dizi ziyaretin ardından şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit ve gazi aileleriyle düzenlenen yemekte bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Selçuk, hükümet olarak şehit yakınlarının, gazilerin ve gazi yakınlarının her daim yanlarında olduklarını belirterek, "Bursa kahramanlar şehri. Bursalı evlatlarımız vatan söz konusu olduğunda canını feda etmekten hiçbir zaman kaçınmadılar. Bu anlamda Bursalı hemşehrilerimize, değerli ailelerimize örnek evlatlar yetiştirdikleri için şahsım adına, milletim ve hükümetimiz adına şükranlarımı sunmak isterim. Şehit ve gazilerimizin bizlere 2 emaneti var, birisi vatanımız, diğeri ise sizlersiniz. Şunun da altını çizmek isterim ki, şehit ve gazilerimiz artık sadece bir aileye sahip değil, 82 milyon üyesi olan bir aileye sahipler. Biz büyük bir aileyiz, sizler iyi ki varsınız, bizler sizler olduğunuz için buradayız" diye konuştu.

"Hükümetlerimiz döneminde 33 bin 889 kişi istihdam edildi"

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için istihdam çalışmalarında genişletmeler olduğunu söyleyen Selçuk, "Şehitlerimiz biz rahat nefes alalım, bu vatan bize vatan olmaya devam etsin diye canlarını feda ettiler, bizler de onların emaneti olan sizlerin ve vatanımızın esenliği, iyiliği için çalışmaya devam ediyoruz. Şehitlerimizin ulaştığı bu makam hiçbir makam, hiçbir mevki, hiçbir hak ve zenginlikle kıyaslanamaz. Biz devlet olarak şehit yakınlarımıza hiçbir tereddüt etmeden destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. Eğitimden istihdama kadar birçok alanda sağladığımız destek ve hizmetlerin çerçevesini genişlettik. Yılda 2 defa olan şehit yakını ve gazi atamaları sürelerinin 45 yaş sınırını da kaldırdık. 2002 yılına kadar 6 bin 315 vatandaşımıza istihdam hakkı sağlanmışken, hükümetlerimiz dönemlerinde istihdamın genişletilmesiyle 34 bin 889 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamını sağladık. Ücretsiz seyahat kartlarımızı veriyoruz. Aziz milletimize, siz değerli şehit yakınlarımıza ve gazilerimize hizmet etmek bizim için bir onur, bir gurur vesilesi" ifadesinde bulundu.

"Terörist cenazelerinde saf tutanların hesabı sandıkta görülecek"

İktidara geldikleri andan itibaren kalkınma çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü belirten Selçuk, "Bunun özünde millet iradesine dayalı güçlü bir demokrasi anlayışı var. Ama bu millet iradesinin en temelinde de şehitlerimiz ve gazilerimiz bulunmakta. Sahip olduğumuz bu demokrasi tecrübesini, geleceğin Türkiye’sini sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Ülkemizin önünde yeni bir imtihan var. Bu milletin, şehit cenazeleri yerine terörist cenazelerinde saf tutanların hesabını sandıkta göreceğine inanıyoruz. Milletimiz laf değil hizmet üretenlerin yanında olmaya devam edeceğiz inşallah. 31 Mart’ta da milletimizin kazandığı zaferi Bursa’da da yaşayacağız inşallah. Bu zaferde sizin fedakarlığınız, mücadeleniz bizlere rehberlik etmeye devam edecek. Bizler de sizlerle her zaman birlikte olduğumuzu ifade ediyoruz. Devletimiz ve milletimiz, şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek" dedi.

Bakan Selçuk, Bursa’da şehit aileleriyle bir araya geldi

Bakan Selçuk, Bursa’da şehit aileleriyle bir araya geldi

Bakan Selçuk, Bursa’da şehit aileleriyle bir araya geldi

Bakan Selçuk, Bursa’da şehit aileleriyle bir araya geldi

Bakan Selçuk, Bursa’da şehit aileleriyle bir araya geldi

Bakan Selçuk, Bursa’da şehit aileleriyle bir araya geldi