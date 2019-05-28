Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugün büyük Türkiye mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizi karanlığa ve kaosa sürüklemek isteyenlere ise bu fırsatı inşallah hiçbir zaman vermeyeceğiz. Milletimizin feraseti sayesinde oynanan oyunları bozacak; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyeceğiz. Bizim için tehlike, yaşadığımız zorluklar değil, hainlerin tuzağına düşme gafletini göstermektir" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile iftar programında bir araya geldi. Altındağ Kültür Sarayı’nda gerçekleşen programa Selçuk’un yanısıra Ankara Valisi Vasip Şahin, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Programda konuşan Bakan Selçuk, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Selçuk, "Bu toprakları merhamet, adalet ve esenliğin yurdu kılmak için mücadele edeceğiz. İdeallerimizi çıkarlarımızın her zaman önünde tutarak, vatanımızı inşallah erdemin, kardeşliğin ve güzelliğin timsali yapacağız. Şehit ailelerimize, gazi ve gazi yakınlarımıza sahip çıkmayı, bu anlayış ve hassasiyetin bir gereği olarak idrak ediyoruz. Necip milletimiz adına sizler için yaptığımız ve yapacağımız her şeyi, asaletin ve sorumluluğun ifadesi diye görüyoruz. Bu bilinç ve hassasiyetle şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için pek çok kazanımlar sağladık. Kamuda bir olan istihdam hakkını ikiye çıkardık. Şehidimizin eşi, çocuğu kardeşi, anne ve babasını da istihdam hakkı kapsamına aldık. Gazi ve gazi yakınlarımıza da bir istihdam hakkı getirdik" dedi.