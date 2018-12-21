Bakan Selçuk çağrı yapmıştı! İmam Hatip'te 'öğretmensiz sınav'

Zilsiz okul uygulamasından sonra şimdi de gözetmensiz sınav uygulaması başladı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulunda ilk kez uygulanmaya başlanan 'öğretmensiz ve gözetmensiz' sınav uygulaması ile öğrenciler sınava girdiler.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Antalya’da okul müdürleriyle gerçekleştirdiği bir toplantıda "Bir okul gözetmensiz sınav yapsın ve ben varım desin" açıklamasının ardından Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu “Ben varım” diyerek uygulamayı hayata geçirdi.

'OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER VAR'

Okul idaresi ve öğretmenler tarafından yapılan toplantı sonrası öğrencilerin birbirine ve öğretmenlerine güvenin artması nedeniyle gözetmensiz sınav sistemine geçildi. Okulda sınava gelen öğrenciler, öğretmenleri olmadan sessiz bir şekilde sınavlarını girdi. Uygulama ile birlikte öğrencilerden olumlu geri dönüşler olduğunu söyleyen Okul Müdürü Yunus Yüksel, gelecekte söz sahibi olacak ve ülkeyi yönetecek gençlere güvendiklerini söyledi.