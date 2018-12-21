HABER

Bakan Selçuk çağrı yapmıştı! İmam Hatip'te 'öğretmensiz sınav'

EĞİTİM HABERLERİ  | 21.12.2018 15:48 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Antalya’da okul müdürleriyle gerçekleştirdiği toplantıda "Bir okul gözetmensiz sınav yapsın ve ben varım desin" açıklamasının ardından Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu “ben varım” diyerek uygulamayı hayata geçirdi. 'Öğretmensiz ve gözetmensiz' sınav uygulaması ile öğrenciler, öğretmenleri olmadan sessiz bir şekilde sınavlarını girdi.

Bakan Selçuk çağrı yapmıştı! İmam Hatip'te 'öğretmensiz sınav'

Zilsiz okul uygulamasından sonra şimdi de gözetmensiz sınav uygulaması başladı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulunda ilk kez uygulanmaya başlanan 'öğretmensiz ve gözetmensiz' sınav uygulaması ile öğrenciler sınava girdiler.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Antalya’da okul müdürleriyle gerçekleştirdiği bir toplantıda "Bir okul gözetmensiz sınav yapsın ve ben varım desin" açıklamasının ardından Hamza Taş İmam Hatip Ortaokulu “Ben varım” diyerek uygulamayı hayata geçirdi.

'OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER VAR'

Okul idaresi ve öğretmenler tarafından yapılan toplantı sonrası öğrencilerin birbirine ve öğretmenlerine güvenin artması nedeniyle gözetmensiz sınav sistemine geçildi. Okulda sınava gelen öğrenciler, öğretmenleri olmadan sessiz bir şekilde sınavlarını girdi. Uygulama ile birlikte öğrencilerden olumlu geri dönüşler olduğunu söyleyen Okul Müdürü Yunus Yüksel, gelecekte söz sahibi olacak ve ülkeyi yönetecek gençlere güvendiklerini söyledi.

PİLOT UYGULAMA

yenı safak

Okuldaki gözetmensiz ilk sınavları, 11 Aralık 2018 tarihinde iki sınıfta Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Matematik derslerinde uyguladıklarını belirten Yunus Yüksel, bundan sonra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Arapça dersi sınavlarında gözetmensiz sınav uygulamasının devam ettirileceğini aktardı. Daha sonra da dönem sonu sınavlarında veya ikinci dönemin tüm sınavlarında okulda uygulamanın süreceğini kaydetti. Bu uygulama için bir ön hazırlık sürecinden de geçtiklerini belirten Yunus Yüksel, “Çocuklarımıza sorumluluk vermek amacıyla yola çıktık. Öğrencilerimizi öncesinde de bir manevi hazırlık sürecinden geçirdik” diye konuştu.

Sevişme sahneleri dizinin önüne geçtiSevişme sahneleri dizinin önüne geçti
Kafenin ‘özel’ garsonlarıKafenin ‘özel’ garsonları
Beyoğlu’nda 2 bin kişi okuma yazma öğrendiBeyoğlu’nda 2 bin kişi okuma yazma öğrendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
öğretmen sınav Milli Eğitim Bakanı ziya selçuk

En Çok Okunan Haberler

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

TRT ekibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde alıkonuldu!

Tunceli'de mağarada kıstırılan teröristlerin önceki görüntüleri ortaya çıktı

Tunceli'de mağarada kıstırılan teröristlerin önceki görüntüleri ortaya çıktı

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

Kimse ikna edemiyor! Vücudundaki yanıklar yüzünden...

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

YÖK'ten ALES'le ilgili önemli değişiklik

YÖK'ten ALES'le ilgili önemli değişiklik

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

LGS sınav tarihi açıklandı! Süreler değişti

LGS sınav tarihi açıklandı! Süreler değişti

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Okuyucu Yorumları 43 yorum
evet güzel bi uygulama imam hatip mezunlarını üniversite giriştede gözetimsiz sınava sokun.ali demir zamanında kodlanmış sorularla sınavlara giren sanki imam hatip mezunları değildi.ne oldu aklınca imaj mı düzeltiyorsunuz yoksa ileriye yatırım mı?
@armoni90 dünyada sınav sistemi kalkıyor orta ve ilk ogretimde..e bizdede imam hatip ten mezun olsa ne olacak .zaten torpili olan yukseliyor diyerek hepsini gecirmek istemişler
Baktılar başka türlü sınıf geçemeyecek bunlar :) Çok mantıklı bir karar... Herkes yüksek derece ile bitirsin okulu ne güzel 300 kişi mezun 300'ü de okul 1.si :D
ÖĞRETMENSİZ OKULA DOĞRU GİDİŞ BAŞLAMIŞTIR. CÜMLEMİZE HAYIRLI OLSUN... :)..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

YÖK'ten ALES'le ilgili önemli değişiklik

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Şartlar değişti...

LGS 2019'da nasıl sorular çıkacak? Dikkat çeken açıklama

Yüz binlerce öğrenci için kritik uyarı: Hazırlanın

LGS sınav tarihi açıklandı! Süreler değişti

Dikkat! Sınav tarihi açıklandı, süreler değişti

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! Yeni sınav geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çocuklarla göz göze geldi, konuşmasını yarıda kesti

Bakan Selçuk çocuklarla göz göze geldi, konuşmasını yarıda kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.