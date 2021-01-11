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  4. Bakan Selçuk çağrıda bulunmuştu! 81 ilde bayrak töreni yapıldı

Bakan Selçuk çağrıda bulunmuştu! 81 ilde bayrak töreni yapıldı

11.01.2021 11:19 | Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk çağrıda bulunmuştu! 81 ilde bayrak töreni yapıldı

Yeni haftaya başlarken Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda İstiklal Marşı okundu. Saat 10.00 itibarıyla tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni haftanın ilk gününde il yöneticilerinden okulların bahçesinde bayrak töreni yapılmasını istemişti. 81 ilde bayrak töreni düzenlendi. Törene, yöneticiler ve hâlihazırda görevli personel katıldı. Öğrenciler, öğretmenler ve aileler bulundukları yerden İstiklal Marşı’na eşlik etti.

BAKAN SELÇUK TÖRENE KATILDI

Bakan Selçuk da saat 10.00'da mesai arkadaşlarıyla birlikte Bakanlık binasında bayrak törenine katıldı.

TRT EBA İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarında da eş zamanlı olarak İstiklal Marşı yayınlandı.

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Kaynak: TRT Haber-AA

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