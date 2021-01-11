Bakan Selçuk çağrıda bulunmuştu! 81 ilde bayrak töreni yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni haftanın ilk gününde il yöneticilerinden okulların bahçesinde bayrak töreni yapılmasını istemişti. 81 ilde bayrak töreni düzenlendi. Törene, yöneticiler ve hâlihazırda görevli personel katıldı. Öğrenciler, öğretmenler ve aileler bulundukları yerden İstiklal Marşı’na eşlik etti.

BAKAN SELÇUK TÖRENE KATILDI

Bakan Selçuk da saat 10.00'da mesai arkadaşlarıyla birlikte Bakanlık binasında bayrak törenine katıldı.

TRT EBA İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarında da eş zamanlı olarak İstiklal Marşı yayınlandı.

Kaynak: TRT Haber-AA

