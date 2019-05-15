Bakan Selçuk: Çalışan işçi engelli sayımız 122 bine ulaştı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çalışan işçi engelli sayımız şu anda 122 bine ulaştı. Kontenjan dışı engelli çalıştıran işverenlerimizin ödediği sigorta priminin payının tamamını da devlet olarak biz karşılamaktayız" dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) başkanlığında düzenlenen, 'Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı ve 2019 yılı Engelsiz Üniversite Ödül Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Selçuk, Türkiye'de engelli vatandaşlarla ilgili yapılan hizmetler ve oluşturulan standartların dünyaya rol model olabilecek bir seviyeye ulaştığını söyledi. Selçuk, yapılan hizmetler ve oluşturulan standartların bu seviyeye ulaşmasının nedeninin, uyguladıkları politikalar neticesinde olduğunu söyleyerek, "Sosyal hizmetlerimiz için 2019 yılında engelli vatandaşlarımıza yaklaşık 14 milyar lira bir sosyal yardım bütçesi ayırdık. Bu bizim sosyal yardım bütçemizin dörtte birine denk geliyor. Bu bizim tam olarak bahsettiğimiz, aslında sosyal devlet anlayışımızın bir gereği. Aynı zamanda 2023-2053-2071 hedeflerine yürüyen, büyük ve güçlü Türkiye'nin de bir göstergesi aslında bütçede ayırdığımız bu rakam" dedi.

'56 BİNİ AŞKIN ENGELLİ MEMUR SAYIMIZ VAR'

Bakan Selçuk, sosyal yaşam haricinde engelli insanların çalışma hayatına katılmaları ve istihdam imkânlarını artırmaya yönelik de çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. 2002 yılında engelli memur sayısının 5 bin olduğunu, bu sayının şu anda 56 bini geçtiğini kaydeden Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Engellilerimizin tabi ki sadece memur olarak değil işçi olarak da istihdamda yer alması için kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalar yürütüyoruz, özel sektörle beraber. 2003 yılında kamu dâhil belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğu getirmek de bunlardan bir tanesiydi. Bu kapsamda çalışan işçi engelli sayımız şu anda 122 bine ulaştı. Kontenjan dışı engelli çalıştıran işverenlerimizin ödediği sigorta priminin payının tamamını da devlet olarak biz karşılamaktayız."

'ÖNEMLİ BİR HEDEF BELİRLEDİK'

Mesleki niteliklerini artırmak için 2016 yılından bu yana 86 bin engelli vatandaşın aktif iş gücü programlarından yararlandığını belirten Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Engelli vatandaşlarımıza dair bu yıl önemli bir hedef daha belirledik. 2019 yılında 5 bin engelli kardeşimizin işbaşı eğitim programlarından yararlandırarak, iş tecrübesi kazanmalarını hedefliyoruz. Kendi işinin sahibi olmak isteyen engelli kardeşlerimize de girişimcilik eğitimlerini başarıyla bitirdikleri takdirde 50 bin TL'ye kadar hibe desteği vermekteyiz. Bu hibe desteğinden 2014 yılından bu yana bin 500'ü aşkın kardeşimiz yararlanmış durumda. Rakamlarımız iyi durumda gidiyor. Daha iyi rakamlara ulaşmak, değerli kardeşlerimizin hem sosyal hayatta hem iş hayatında daha fazla yer bulmalarını sağlamak için uğraşmaktayız."

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