Bakan Selçuk, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin, "Açılacak dava süreçlerine de avukatlarımız aracılığıyla müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması yönündedir" dedi.

Bakan Sel\u00e7uk, Ceren \u00d6zdemir cinayetine ili\u015fkin, "A\u00e7\u0131lacak dava s\u00fcre\u00e7lerine de avukatlar\u0131m\u0131z arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla m\u00fcdahil olaca\u011f\u0131z. Amac\u0131m\u0131z katilin en a\u011f\u0131r cezay\u0131 almas\u0131 y\u00f6n\u00fcndedir" dedi.PARTNER \u0130\u00e7erken iki defa d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn! Uzmanlar b\u00fcy\u00fck tehlikeyi a\u00e7\u0131klad\u0131Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan:Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'dan kritik NATO mesaj\u0131!